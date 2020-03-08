Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 08 Mart 2020 14:20:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyeli Hamile Kadınla 5 Yaşındaki Oğlunu Vahşice Öldürdü

Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu cinayetin faili yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

​Suriyeli Hamile Kadınla 5 Yaşındaki Oğlunu Vahşice Öldürdü

İzmir’in Menemen ilçesinde 4 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu hamile kadın Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili Suriyeli ailenin komşusu olduğu öğrenilen baba ve iki oğlu Ş.E., O.E. ve H.E isimli şüpheliler gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.


 

Suriyeli Haöile Kadın ile Oğlunu Öldüren Zanlı Suçunu itiraf etti

Cinayetle ilgili çalışmalarını titizlikle yürüten İzmir polisi, bir şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Dün gece saatlerinde gözaltına alınan Suriye uyruklu Y. A. isimli şüpheli yapılan sorgusu sonucu suçunu itiraf etti. Cinayeti hırsızlık için işlediği iddia edilen şahsın, evden çaldığı altınlar Menemen'de bir dere kenarında gömülü olarak bulundu. 30 yaşında ve evli olduğu öğrenilen zanlının, ifadesinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. ise serbest bırakıldı.


Ayrıca, ‘kadına şiddet' olaylarına büyük önem veren İzmir Emniyeti, şiddetle mücadele için Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) telefonlara indirilmesi tavsiyesinde bulundu.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Suriyeli Hamile Kadınla 5 Yaşındaki Oğlunu Vahşice Öldürdü
​Suriyeli Hamile Kadınla 5 Yaşındaki Oğlunu Vahşice Öldürdü
Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu cinayetin faili yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Tekel Bayi İşleten Anne ve Kızına Ölüm Dayağı
Tekel Bayi İşleten Anne ve Kızına Ölüm Dayağı
Bir şahıs, girdiği tekel bayisinde işletmenin sahibi anne ve kızını darp etti, o anlar kameraya yansıdı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan genç kız, "Boğazıma sarılıp beni gırtlakladı. En son Allah'ım ölüyorum dedim. Annem son anda geldi ve beni kurtardı" dedi.
Zincirleme kaza: Tır ve otomobil viyadükten uçtu
Zincirleme kaza: Tır ve otomobil viyadükten uçtu
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında kazaya karışan bir otomobil ve tır, viyadükten aşağıya uçtu. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
​Dehşet Verici Olay: Kadının Gözlerini Çıkarıp Yedi
​Dehşet Verici Olay: Kadının Gözlerini Çıkarıp Yedi
Şizofren bir kadın, hastanede kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü kadının gözlerini çıkardığı olayda hastane başhekimi açığa alındı.
Urfa Ve Mardin’de Döviz Operasyonu: 14 Tutuklama
Urfa Ve Mardin’de Döviz Operasyonu: 14 Tutuklama
​Şanlıurfa ve Mardin’de ucuz döviz satış yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
​Bakanlık Açıkladı! Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Operasyonu
​Bakanlık Açıkladı! Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Operasyonu
​Bakanlık Açıkladı! Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Operasyonu
Bozova’da Neler Oluyor: Kuduz Vakaları ne durumda!
Bozova’da Neler Oluyor: Kuduz Vakaları ne durumda!
Bozova ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde kuduz vakasının çıkması üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, mahallede karantina uygulaması başlattı.
​Harran’da Mobil Çocuk Hizmet Birimleri Faaliyete Geçti
​Harran’da Mobil Çocuk Hizmet Birimleri Faaliyete Geçti
Harran’da Mobil Çocuk Hizmet Birimleri ile sorunlara erkenden müdahale ediliyor
​Sahte e-devlet Sitesi ile Kart Aidatı Yapıyoruz Diyen Dolandırıcılara Dikkat!
​Sahte e-devlet Sitesi ile Kart Aidatı Yapıyoruz Diyen Dolandırıcılara Dikkat!
Sosyal medyada bankalar adına sahte hesap açarak vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de gözlerini ‘e-devlet’ uygulamasına dikti.
​Kız Arkadaşını Silahla Vurduktan Sonra İntihar Etti
​Kız Arkadaşını Silahla Vurduktan Sonra İntihar Etti
bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşını bacağından vurarak yaraladıktan sonra intihar etti.
​24 Kadını Fuhuşa Zorladılar! Kadın Pazarlayan 13 Kişi Tutuklandı
​24 Kadını Fuhuşa Zorladılar! Kadın Pazarlayan 13 Kişi Tutuklandı
24 Kadını fuhşa zorladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 14 kişiden 13'ü tutuklandı.
​Suruç’ta terör operasyonu: 4 gözaltı
​Suruç’ta terör operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Çekiciye Çarpan Araçta 2 Öğretmen Öldü, 2 Öğretmen Ağır Yaralandı
​Şanlıurfa’da Çekiciye Çarpan Araçta 2 Öğretmen Öldü, 2 Öğretmen Ağır Yaralandı
​Şanlıurfa’da Traktörden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Öldü
​Şanlıurfa’da Traktörden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Öldü
​Balıkların Saldırısı Sonucu 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti
​Balıkların Saldırısı Sonucu 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Pamuk Hasadı Sonrası Boş Kalan Tarla Çiftçiyi Zengin Ediyor
​Şanlıurfa’da Pamuk Hasadı Sonrası Boş Kalan Tarla Çiftçiyi Zengin Ediyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿