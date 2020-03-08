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Bu haber 08 Mart 2020 11:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

Tekel Bayi İşleten Anne ve Kızına Ölüm Dayağı

Bir şahıs, girdiği tekel bayisinde işletmenin sahibi anne ve kızını darp etti, o anlar kameraya yansıdı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan genç kız, "Boğazıma sarılıp beni gırtlakladı. En son Allah'ım ölüyorum dedim. Annem son anda geldi ve beni kurtardı" dedi.

Tekel Bayi İşleten Anne ve Kızına Ölüm Dayağı

Olay, Avcılar'da bulunan bir tekel markette 6 Mart'ta saat 00.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Betül Erdem (18) ve Annesi Leyla Alcan (42) işlettikleri tekel markette oturuyordu. Bu sırada daha önceden tanıdıkları Sebahattin Ö. isimli adam markete geldi. İddiaya göre Erdem'in kendisine selam vermemesi üzerine adam sinirlendi ve küfür etmeye başladı. Erdem'in tepki vermesi üzerine adam tekme tokat kadına ve kızına vurmaya başladı. Yaşanan olay üstüne kadın ve kızı darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Sebahattin Ö.'nün anne ve kızını tekme tokat dövdüğü anlar kameralara yansıdı.




 

Biz Adanalıyız Güneşe Kurşun Atmış İnsanlarız Deyip Dövdü

Yaşanan dehşet anlarını anlatan anne Leyla Alcan, "Ben ayıp oluyor lütfen küfürlü konuşmayın benim genç kızım var ve burası bir iş yeri yapmayın dedim. Biz Adanalıyız güneşe kurşun atmış insanlarız dedi ve devam etti. Betül ağabey ben genç bir kızım üslubuna dikkat et yapma böyle şey olur mu yani dedi. Lütfen dükkanımızdan çıkar mısınız dedi. Kızım konuşmalarından rahatsız olduğu için arka tarafa geçmek istedi. Tam bu sırada kızımı saçlarından tuttu, arkadaki duvara yasladı. Ben de kızımı korumaya çalıştım fakat bana da yöneldi. Korktuk ne yapacağımızı şaşırdık. Kızım şikayetçi olmayalım bizi tekrar darp edebilir, öldürebilir dedi. Ben de hayır dedim ben anne olarak senin arkandayım. Böyle bir olaya susmayacağız. Mutlaka şikayetçi olmamız gerekiyor dedim. Savcılığa gittim. Benim kızımın psikolojisi bozuldu. Daha hayatının baharında böyle bir şeyle karşılaştı. Erkeklere bakış açısı değişecek. Herkese her şeye bakış açısı değişecek. Ürkecek, korkacak. Benim kızımın her yeri yara bere içinde, psikolojisi bozuk. Ben burada tedirginim acaba birisini gönderir mi, acaba kezzap atabilir mi? Endişe taşıyorum. Beyefendi elini kolunu sallaya sallaya geziyor" şeklinde konuştu.




 

Beni Ölümle Tehdit Etti

Betül Erdem ise, "Ben 18 yaşımdayım. Hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Hem psikolojik açıdan hem de bedensel olarak zarar gördüm. Sokağa çıkarken acaba tekrardan gelecek mi bana şiddet uygulayacak mı diye korkuyorum. Beni ölümle tehdit etti, ölmekten korkuyorum. Dükkanda beni ciddi anlamda darp etti. Ayrıca dükkanın dışında da 200 metre kovaladı. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Boğazıma sarılıp beni gırtlakladı. En son Allah'ım ölüyorum dedim. Annem son anda geldi ve beni kurtardı ama bu kişi tutuklanmadı şu anda serbest sokakta geziyor. Böyle bir dönemde farkındalık oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
 



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
Tekel Bayi İşleten Anne ve Kızına Ölüm Dayağı
Tekel Bayi İşleten Anne ve Kızına Ölüm Dayağı
Bir şahıs, girdiği tekel bayisinde işletmenin sahibi anne ve kızını darp etti, o anlar kameraya yansıdı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan genç kız, "Boğazıma sarılıp beni gırtlakladı. En son Allah'ım ölüyorum dedim. Annem son anda geldi ve beni kurtardı" dedi.
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