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Bu haber 08 Mart 2020 10:19:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Balıklıgöl Tüneli’nin Hali Harap! Buradan Binlerce Turist Geçiyor

Şanlıurfa’nın tarihi Balıklıgöl Tüneli, 3 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarım çalışması yapılmasına rağmen bugün bakımsızlıktan harabeye döndü.

​Balıklıgöl Tüneli’nin Hali Harap! Buradan Binlerce Turist Geçiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Denetleme (KUDEM) müdürlüğü tarafından 3 yıl önce bakım ve onarım çalışması yapılan tarihi kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl platosu içerisindeki tünel, bakımsızlıkıtan dolayı vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar aylarca süren onarım ve restorasyon işlemlerinin şimdilerde bakımsızlıktan harabeye dönüştüğünü alanda kentte yakışmayan görüntülerin oluştuğunu dile getirdi.






 

Şanlıurfa’ya Yakışmayan Görüntüler Var

Balıklıgöl Tünelinde onarım çalışmaları yapılması gerektiğini aktaran esnaf Mehmet Emin Kılıç, "Şanlıurfamıza birçok yabancı turist gelip gitmektedir. Turistlerin burada gezip gördüğü ilk yer Balıklıgöl yerleşkesidir. Balıklıgöl Tüneli görüldüğü gibi kırık dökük bir haldedir. Tünelde temizlik çalışmaları yok denenecek kadar az bir şekilde yapılıyor. Tünel toz, çamur içinde kalmış. Şanlıurfa’ya yakışmayan görüntüler var. Turizm için buraya gelen turistlerin buraya temiz görmeleri için yetkililerin çalışma yapmaları gerekiyor. Tünelde ışıklandırma yetersiz kaldığı için ara ara trafik kazaları meydana geliyor. Bu tünelde temizlik yapılırsa daha güzel olur. Tünel bakımsız olduğu için pas, kir tutmuş artık. Önemli olan buraya gelen insanların gittiğinde Urfa’mızı iyi düşüncelerle anlatabilmeleridir. Müslümanlığın temelinde temizlik imandadır. Temizlik şart” şeklinde konuştu.








 

Binlerce Turist Bu Tünelden Geçiyor

Balıklıgöl Tünelindeki bakımsızlığı Şanlıurfa’ya yakışmadığı ve bir an önce belediye yetkililerin tünede bakım yapmaları gerektiğini belirten vatandaş Metin Akbaş, “Bu tüneldeki bakımsızlık Şanlıurfa’ya yakışmaz. Binlerce turist Balıklıgöl Tünelinden geçiyor. Belediye başkanlarından isteğimiz burada bir an önce temizlik çalışmaları yapılmasıdır. Şanlıurfa’da kutsal mekanlar Balıklıgöl, Hz İbrahim Makamı gibi birçok yapı var. Bu tünel geçen yıl restore edildi. Bu tüneli belediye gelip yıkayamıyor mu diye merak ediyoruz. Tünelin her yerinde kırılmalar var, pas tutmuş artık. Belediye ekiplerinin tünelin onarılması için çalışma yapmasını istiyoruz” diye konuştu.









Editör: Ahmet Şen 
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