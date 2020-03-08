​ŞUTB Düzenledi,TOBB Başkanı Şanlıurfa'ya Geldi

“Göbeklitepe, Şanlıurfa’yı çekim merkezi haline getiriyor”

Kaya: “Başkan Hisarcıklıoğlu programa katılmak üzere Şanlıurfa’da”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılmak için Şanlıurfa’ya gelen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi.Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın Şanlıurfa’da düzenleyeceği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğine TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katılıyor. Programdan önce şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Hz. Eyyub’un sabır makamını ve Hz. Eyyub Peygamber Camii’ni ziyaret ettik. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle “Tarihin Sıfır Noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’yi ziyaret ettik. Göbeklitepe, Şanlıurfa’yı yeniden bir çekim merkezi haline getiriyor.” İfadelerine yer verdi.Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Borsamızda yapılacak olan " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü " programına katılmak üzere ilimizde” diyerek; “TOBB Başkanımız Sn M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte geçmişten bugüne şehrimizin inanç kültürünün en büyük örnekleri olan; Göbeklitepe, Hz. İbrahim 'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olan Balıklıgöl ve Hz. Eyyüp makamını ziyaret ettik.” açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen