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Bu haber 08 Mart 2020 08:06:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Kaymakam Keklik’ten Kadınlar Günü Mesajı

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayınladı.

​Kaymakam Keklik’ten Kadınlar Günü Mesajı

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


Keklik, yayınladığı mesajında, “Kadınlarımız aile kurumunun temel taşı, milletimizin baş tacıdır. Fedakârlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek bizleri sevindirmektedir.


Günümüzde Türk kadını, hemen hemen her sektörde görev almakta iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. İlçemizde de, kadınların gerek kamu gerek özel sektörde çalışarak, gerekse kendi imkânları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Ne mutlu bize ki, milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. ‘’Cennet Anaların ayakları altındadır.’’ buyruğunun takipçisi olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.


Bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlar, yürekleri sevgi dolu tüm kadınlarımıza saygılarımı sunarım.’’  İfadelerine yer verdi.





Editör: Ahmet Şen 
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