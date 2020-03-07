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Bu haber 07 Mart 2020 22:43:18 Tarihinde eklenmiştir.

Şubat Ayında 131 Emekçi Hayatını Kaybetti

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Akdağ, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre 2’si çocuk toplam 132 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şubat Ayında 131 Emekçi Hayatını Kaybetti

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Akdağ, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre 2’si çocuk toplam 132 kişinin ,ş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda acil çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizen Akdağ, “Mevcut yasalar ve yönetmeliklerin maalesef iş kazalarının önüne geçemediğini acil bir eylem planı değişikliğine ihtiyaç duyulduğu görülmelidir. Ülkemizde işçi sağlığı ve güvenliği kanunun yetersizliği uygulama olanağının  düşük düzeyde olması  iş kazalarının  gün be gün artmasına  yol açıyor” dedi.

“Rapor aslında acil alınması gereken önlemlerin  ne olması gerektiği noktasında bize  yol gösterici oluyor.” diyen Akdağ, şunları kaydetti;


“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Şubat ayı  iş cinayetleri raporuna göre Şubat ayında ikisi çocuk en az 131 işçi hayatını kaybetti. Rapora göre; 131 emekçinin 118’i ücretli (işçi ve memur), 13’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu. Ölenlerin 3’ü kadın işçi, 128’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında gerçekleşti. İki çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Çocukların hayatlarını kaybettiği işçi cinayetleri tarım ve inşaat işkollarında gerçekleşti.

Bir ayda 131 emekçi hayatını kaybetti


Şubat ayında iki göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. İkisi de İranlı. Ölen işçilerin altısı sendikalı, 125’i sendikasız. Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, kimya, gıda, metal, madencilik, tekstil ve konaklama işkollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, intihar ve elektrik çarpması.

Kanun ve yönetmelikler uygulanmıyor


Rapor apaçık  kanunların yönetmeliklerin uygulanmadığını ifşa ediyor.  İş sağlığı ve güvenliği   profesyonelleri  olarak  alanda  çalışma yapan  3 dalda çalışma yürüten  iş güvenliği uzmanı  işyeri hekimi  ve diğer sağlık  personeli  çalışan meslektaşlarımızım  elini kolunu bağlayan  mevzuat yetersizliği   ve uygulanamaması  çalışma hayatının  bir sürü sıkıntısı  ile beraber  ölümlere  davetiye çıkarmaktadır.

Çalışanlar hak arama konusunda kısıtlanıyor


Raporun diğer detaylarına baktığımızda  özelikle  sendikal  örgütlemenin  olmadığı,   çalışanların  hak arama konusunda  kısıtlandığı  daha pasif  olduğu iş yerlerinde,     ölümlü kazaların hayatı seviyede olduğu    aşikardır. Bu konuda  bakanlığın  acil olarak tüm işyerlerini kapsayan   mevzuat düzenlemesine giderek iş güvenliği profesyonellerinin  çalışanlarının  görev yetki tanımlarının    doğru yapılması gerekiyor.

Her ay yüzlerce işçi ölüyor


İş güvenliği profesyonellerinin   daha bağımsız  daha çözümcü  yetkilerini kısıtlamadan  özgür bir ortamda   çalışmalarını  yapmalarının önünü açılması gerekmekte  eğer  bu yapılmasa  Maalesef  her ay yüzlerce   işçimizin ölümünü  üzülerek  raporlar üzerinden  okumaya sayı  olarak görmeye devam edeceğiz   ölen her işçimizin  arkasında kalan ailesi  çocukları  eşleri  gözü yaşlı anne ve babalarının  gözyaşlarına şahit olmaya devam edeceğiz. 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığımızın  acilen devreye girsin


Bilindiği özere  son aylarda bütün  dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü    can almaya  devam ediyor.  Tüm temennilerimiz  odur ki  ülkemize  uğramaması    ama  eğer  iş güvenliği alanında  gerekli önlemler  alınamamaya devam edilirse  yılda binlerce  işçimizi kaybedeceğiz.  Tüm çevrelere  acil çağrımızdır; sendikal örgütlenme ve faaliyetlerdeki kısıtlamalar kaldırılıp  sendikal  örgütlenme teşvik  edilmelidir.   Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığımızın   iş kazaları  için acil eylem planları devreye koyup gerekli   planları oluşturulmalıdır.



Editör: Ahmet Şen
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İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Akdağ, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre 2’si çocuk toplam 132 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
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