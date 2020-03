Şubat Ayında 131 Emekçi Hayatını Kaybetti

“Rapor aslında acil alınması gereken önlemlerin ne olması gerektiği noktasında bize yol gösterici oluyor.” diyen Akdağ, şunları kaydetti;

Bir ayda 131 emekçi hayatını kaybetti

Kanun ve yönetmelikler uygulanmıyor

Çalışanlar hak arama konusunda kısıtlanıyor

Her ay yüzlerce işçi ölüyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın acilen devreye girsin

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Akdağ, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre 2’si çocuk toplam 132 kişinin ,ş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda acil çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizen Akdağ, “Mevcut yasalar ve yönetmeliklerin maalesef iş kazalarının önüne geçemediğini acil bir eylem planı değişikliğine ihtiyaç duyulduğu görülmelidir. Ülkemizde işçi sağlığı ve güvenliği kanunun yetersizliği uygulama olanağının düşük düzeyde olması iş kazalarının gün be gün artmasına yol açıyor” dedi.“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Şubat ayı iş cinayetleri raporuna göre Şubat ayında ikisi çocuk en az 131 işçi hayatını kaybetti. Rapora göre; 131 emekçinin 118’i ücretli (işçi ve memur), 13’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu. Ölenlerin 3’ü kadın işçi, 128’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında gerçekleşti. İki çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Çocukların hayatlarını kaybettiği işçi cinayetleri tarım ve inşaat işkollarında gerçekleşti.Şubat ayında iki göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. İkisi de İranlı. Ölen işçilerin altısı sendikalı, 125’i sendikasız. Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, kimya, gıda, metal, madencilik, tekstil ve konaklama işkollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, intihar ve elektrik çarpması.Rapor apaçık kanunların yönetmeliklerin uygulanmadığını ifşa ediyor. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olarak alanda çalışma yapan 3 dalda çalışma yürüten iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalışan meslektaşlarımızım elini kolunu bağlayan mevzuat yetersizliği ve uygulanamaması çalışma hayatının bir sürü sıkıntısı ile beraber ölümlere davetiye çıkarmaktadır.Raporun diğer detaylarına baktığımızda özelikle sendikal örgütlemenin olmadığı, çalışanların hak arama konusunda kısıtlandığı daha pasif olduğu iş yerlerinde, ölümlü kazaların hayatı seviyede olduğu aşikardır. Bu konuda bakanlığın acil olarak tüm işyerlerini kapsayan mevzuat düzenlemesine giderek iş güvenliği profesyonellerinin çalışanlarının görev yetki tanımlarının doğru yapılması gerekiyor.İş güvenliği profesyonellerinin daha bağımsız daha çözümcü yetkilerini kısıtlamadan özgür bir ortamda çalışmalarını yapmalarının önünü açılması gerekmekte eğer bu yapılmasa Maalesef her ay yüzlerce işçimizin ölümünü üzülerek raporlar üzerinden okumaya sayı olarak görmeye devam edeceğiz ölen her işçimizin arkasında kalan ailesi çocukları eşleri gözü yaşlı anne ve babalarının gözyaşlarına şahit olmaya devam edeceğiz.Bilindiği özere son aylarda bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü can almaya devam ediyor. Tüm temennilerimiz odur ki ülkemize uğramaması ama eğer iş güvenliği alanında gerekli önlemler alınamamaya devam edilirse yılda binlerce işçimizi kaybedeceğiz. Tüm çevrelere acil çağrımızdır; sendikal örgütlenme ve faaliyetlerdeki kısıtlamalar kaldırılıp sendikal örgütlenme teşvik edilmelidir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın iş kazaları için acil eylem planları devreye koyup gerekli planları oluşturulmalıdır.Editör: Ahmet Şen