Urfa Ve Mardin’de Döviz Operasyonu: 14 Tutuklama

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şanlıurfa ve Mardin’de ucuz döviz satış yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.”Ucuz Döviz Satmak Vaadiyle Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak Yönetmek veya Üye Olmak ve Dolandırıcılık suçlarına karşı Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince; 06.03.2020 tarihinde silahlı örgüt kapsamında Ceylanpınar ilçesine bağlı köyler ve Mardin ili Kızıltepe ilçesinde eşzamanlı olarak yapılan operasyonel çalışmada; dosya kapsamında 16 şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı.İkametlerde yapılan aramalarda, ruhsatlı 4 tabanca ve 6 uzun namlulu tüfek incelenmek üzere muhafaza altına alındı, yine 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 06.03.2020 tarihinde Ceylanpınar Adliyesine sevk edilen 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.”