Urfa Ve Mardin’de Döviz Operasyonu: 14 Tutuklama

Şanlıurfa ve Mardin’de ucuz döviz satış yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
”Ucuz Döviz Satmak Vaadiyle Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak Yönetmek veya Üye Olmak ve Dolandırıcılık suçlarına karşı Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince; 06.03.2020 tarihinde silahlı örgüt kapsamında Ceylanpınar ilçesine bağlı köyler ve Mardin ili Kızıltepe ilçesinde eşzamanlı olarak yapılan operasyonel çalışmada; dosya kapsamında 16 şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda, ruhsatlı 4 tabanca ve 6 uzun namlulu tüfek incelenmek üzere muhafaza altına alındı, yine 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 06.03.2020 tarihinde Ceylanpınar Adliyesine sevk edilen 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.”
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