Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Mart 2020 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü’de Kedüp Kuruluyor

Karaköprü Belediyesi, kadınların ekonomide yer alması amacıyla Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP) kuruyor. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayacaklarını söyledi.

​Karaköprü’de Kedüp Kuruluyor

Karaköprü Belediyesi, kadınların ekonomide yer alması amacıyla Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP) kuruyor. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayacaklarını söyledi.

İnsan odaklı yaptığı projelerle birçok belediyeye örnek gösterilen Şanlıurfa’nın Merkez Karaköprü Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KEDÜP projesiyle kırsal mahallelerdeki kadınlar evde yetiştirdikleri yüzde yüz organik ürünleri KEDÜP pazarında satışa sunacaklar.

Kadınların el emeği göz nuruyla yaptığı ürünlerin bu pazarda satışa sunulacağını aktaran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Karaköprü’müzde ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde hayata geçirilecek olan projeyle kırsal mahallelerimizde ki kadınlarımız ekonomide yer alacakları. Kendi elleriyle ürettikleri organik ürünleri kuracağımız pazara getirip kendi elleri ile satışa sunacaklar” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar gününde açılışını yapacakları KEDÜP projesine tüm vatandaşları davet eden Başkan Metin Baydilli, “8 Mart 2020 Pazar günü saat 11.00'da Yaşam Sokağında kuracağımız pazara tüm halkımızı davet ediyorum. Vatandaşlarımız gelip yüz de yüz doğal ve organik ürünleri gelip görsünler” diye konuştu.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Karaköprü’de Kedüp Kuruluyor
​Karaköprü’de Kedüp Kuruluyor
Karaköprü Belediyesi, kadınların ekonomide yer alması amacıyla Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP) kuruyor. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayacaklarını söyledi.
​Başkan Kuş’tan Öğretmenlere ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ Sertifikası
​Başkan Kuş’tan Öğretmenlere ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ Sertifikası
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi’nin önemli bileşenlerinden biri olduğu ‘ Anlayarak Hızlı Okuma Projesi’ kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikalarını verdi.
​Hilvan Kaymakamı Faruk Duman Vatandaşın Kalbine Dokundu
​Hilvan Kaymakamı Faruk Duman Vatandaşın Kalbine Dokundu
​Hilvan Kaymakamı Faruk Duman Vatandaşın Kalbine Dokundu
Haliliye Sokaklar pırıl pırıl oldu
Haliliye Sokaklar pırıl pırıl oldu
Haliliye Belediyesi her sabah cadde ve sokakları yıkayarak pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuyor.
Suruç'ta 'Ebeveynlik Stilleri' Dersine Yoğun İlgi
Suruç'ta 'Ebeveynlik Stilleri' Dersine Yoğun İlgi
​Suruç Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda 'Ebeveynlik Stilleri' dersi verildi.
Türkiye’de Kadınların Hayatı (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)
Türkiye’de Kadınların Hayatı (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)
Türkiye’de Kadınların Hayatı (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)
Yol Kenarında Park Edenlerden Kesilen Otopark Ücreti İptal Oldu
Yol Kenarında Park Edenlerden Kesilen Otopark Ücreti İptal Oldu
Yol Kenarında Park Edenlerden Kesilen Otopark Ücreti İptal Oldu
​Şaşırtan Veri! Hiç evlenmemiş Olanlar Doğu İlleri Başı Çekiyor
​Şaşırtan Veri! Hiç evlenmemiş Olanlar Doğu İlleri Başı Çekiyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2019 yılı verilerine göre hiç evlenmeyenlerin oranının doğu illerinde yüksek olduğuna dikkat çekerken, Manisa'nın evli oranı en yüksek 5'inci il olduğunu belirtti.
Şanlıurfa'da Bulundu Tam 10 Milyon Yaşında
Şanlıurfa'da Bulundu Tam 10 Milyon Yaşında
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Başbük Mahallesi'nde 10 milyon yıllık balık fosili bulundu.
​Engin Özkoç'a Yumruk Atan Ak Partili Yıldız'ın Eli 3 Yerden Kırılmış
​Engin Özkoç'a Yumruk Atan Ak Partili Yıldız'ın Eli 3 Yerden Kırılmış
​Engin Özkoç'a Yumruk Atan Ak Partili Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Eli 3 Yerden Kırıldı.
​Harran Üniversitesi’nde Bahar Kalkanı Şehitlerine Hatimler Bağışlandı
​Harran Üniversitesi’nde Bahar Kalkanı Şehitlerine Hatimler Bağışlandı
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Bahar Kalkanı Şehitlerini Yâd Ediyorum” programı düzenlendi.
CHP Genel Merkezinden Urfa'ya Heyet Geliyor
CHP Genel Merkezinden Urfa'ya Heyet Geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri heyeti, bir dizi temas ve programlara katılmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor.
Şubat Ayında 131 Emekçi Hayatını Kaybetti
Şubat Ayında 131 Emekçi Hayatını Kaybetti
Miiletvekili Coronavirüsünden Öldü
Miiletvekili Coronavirüsünden Öldü
​Karaköprü’de Kedüp Kuruluyor
​Karaköprü’de Kedüp Kuruluyor
​Başkan Kuş’tan Öğretmenlere ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ Sertifikası
​Başkan Kuş’tan Öğretmenlere ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ Sertifikası
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:21
Güneş
06:40
Öğle
12:41
İkindi
15:57
Akşam
18:31
Yatsı
19:46
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿