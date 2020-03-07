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Bu haber 07 Mart 2020 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Kuş’tan Öğretmenlere ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ Sertifikası

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi’nin önemli bileşenlerinden biri olduğu ‘ Anlayarak Hızlı Okuma Projesi’ kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikalarını verdi.

​Başkan Kuş’tan Öğretmenlere ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ Sertifikası

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi’nin önemli bileşenlerinden biri olduğu ‘ Anlayarak Hızlı Okuma Projesi’ kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikalarını verdi.
 
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi’nin önemli bileşenlerinden biri olduğu ‘ Anlayarak Hızlı Okuma Projesi’ kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikalarını verdi. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye’de, eğitimde önemli adımlar atılıyor. Eyyübiye Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Gelecek İçin Oku projesi kapsamında ‘ Anlayarak Hızlı Okuma ’ eğitimlerini tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerle bir araya gelip, sertifikalarını verdi.
 

Öğretmenlerin gönüllük esasına göre katıldı


Artık Hız yapmak serbest sloganıyla yola çıkılan projede yüzlerce eğitmenle binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğretmenlerin gönüllük esasına göre katıldığı eğitimlere yoğun ilgi gösterildi. Hedefin 500 eğitmen ve 10 bin öğrenci olduğu proje kapsamında birinci aşamayı başarıyla geçen 100 eğitmene sertifikaları verildi. Ülke genelinde bu denli kapsamlı yapılan ilk proje olma özelliği taşıyan uygulama ile geleceğimizin teminatı olan gençlere ve eğitmenlere de proje yazılım ve kitaplar ücretsiz veriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve Gençlik Spor Müdürü ve Proje Koordinatörü Tarkan turan Öztekin’le birlikte sertifika törenine katılan Başkan Kuş, eğitmenlere başarılar diledi.
 
Eğitimle ilgili önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” 1 Nisan’da biz Belediye Başkanlığı görevine gelince aslında bizi heyecanlandıran projemiz gerek Eyyübiye’nin gerekte Şanlıurfa’nın okuma noktasındaki noksanlığımızı nasıl giderebiliriz diye arkadaşlar ile istişarelerde bulunmuştuk. Ben Tarkan hocamıza  Şanlıurfa’lı çocuklarımız adına şükranlarımı iletiyorum. Hocamız ile birlikte bu öğrencilerimize ve çocuklarımıza nasıl ulaşabiliriz, öğrencilerimize nasıl hızlı okuma ve okuduklarını anlama programını adapte edebiliriz diye Tarkan hocamızı davet ettik. Sağ olsun kendileri davetimize icabet ettiler.
 

İlgiye baktığımızda da çok verimli geçtiğinin farkına varıyoruz


 
Gerek Eyyübiye’li çocuklarımıza gerek Şanlıurfa’lı çocuklarımıza bu programı hem anlatma hem de anlama yönünde ilk adımımızı atmış olduk. Tabi bir eğitim süreci geçirdik. Benim sizlere sormam gereken şu? Bu programdan faydalandık mı? Eğer faydalandık ise bu programı misli ile çoğaltmayı planlıyoruz. Gelen taleplere ve ilgiye baktığımızda da çok verimli geçtiğinin farkına varıyoruz. Eğitim anlamında bizimle birlikte elini taşın altına koyan ve bizlere bu konuda katkı sunan herkese teşekkür ederim. Bu tarz eğitsel projelerimizle öğrenci kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz.” Dedi.
 
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenler de Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

Editör: Ahmet Şen
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​Başkan Kuş’tan Öğretmenlere ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ Sertifikası
​Başkan Kuş’tan Öğretmenlere ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ Sertifikası
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi’nin önemli bileşenlerinden biri olduğu ‘ Anlayarak Hızlı Okuma Projesi’ kapsamında sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikalarını verdi.
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