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Bu haber 07 Mart 2020 19:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü Belediyesporlu futbolculardan taraftarlara çağrı; “Bizi yalnız bırakmayın”

Karaköprü Belediyesporlu futbolcular, taraftarlarına 08.03.2020 Pazar günü Faruk Çelik Stadyumunda oynanacak olan Sultanbeyli Belediyespor maçında kendilerini yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu.

​Karaköprü Belediyesporlu futbolculardan taraftarlara çağrı; “Bizi yalnız bırakmayın”

Karaköprü Belediyesporlu futbolcular, taraftarlarına 08.03.2020 Pazar günü Faruk Çelik Stadyumunda oynanacak olan Sultanbeyli Belediyespor maçında kendilerini yalnız bırakmamaları çağrısında bulundular.

3. ligde Play Off’a çıkabilme ümidini kaybetmeyen Karaköprü Belediyesporlu futbolcular, Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Sultanbeyli Belediyespor maçına tüm taraftarları davet etti.
TFF 3. Lig 1. gurupta 7. sırada yer alan Karaköprü Belediyespor, Pazar günü oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Kırmızı siyahlı ekipte futbolcular, zorlu maç öncesi tüm taraftarları 08.03.2020 Pazar günü Faruk Çelik Stadyumunda oynanacak olan maçta kendilerini yalnız bırakmamaları çağrısında bulundular.


Sultanbeyli Belediyespor’u yeneceğimize inanıyoruz


Tokatspor maçında şanssızlık sonucu puan kayıpları yaşadıklarını belirten Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü İhsan Karabulut, “Tokatspor maçında top bizi sevmedi. Maçın başından sonuna kadar üstün oynamamıza rağmen 3 puanı getiren golleri atamadık ve berabere kalarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Kısaca; ligde düşmesi garanti olan Tokatspor’u elimizden kaçırdık ve istemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Futbolcularımızın aynı hataları tekrarlamayacaklarına, bu hafta Sultanbeyli Belediyespor’u yeneceğimize ve hedefimize biraz daha yaklaşacağımıza inanıyoruz” dedi.


Çok önemli bir maça çıkacağız


Pazar günü Şanlıurfalı sporseverleri maça davet eden Karaköprü Belediyespor Takım Kaptanı Ramiz Ok da, “Pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Play Off potasından uzaklaşmamak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ben ve futbolcu kardeşlerim maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Pazar günü saat 14.00’de tüm Şanlıurfalı sporseverler ve taraftarlarımız tribünde yerlerini alsınlar. Onların bize vereceği destekle rakibimizi yeneceğiz” diye konuştu.


Şanlıurfalılar bizi sahada yalnız bırakmasınlar


Ligin en az gol yiyen kalecilerinden olan Karaköprü Belediyespor 2. Kaptanı Erşen Çilingir ise, taraftarların desteğini arkalarına alıp sahadan galip ayrılacaklarını belirterek, “Pazar günü Şanlıurfalılar bizi sahada yalnız bırakmasınlar. Desteklerine ihtiyacımız var. Bizim için çok büyük bir moral olacaktır” dedi. Karaköprü Belediyespor’un Pazar günü saat 14.00’de Faruk Çelik Stadyumunda konuk edeceği Sultanbeyli Belediyespor maçını Çorum Bölgesinden Ahmet Ecevit yönetecek.
 
 
 Editör: Ahmet Şen
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Spor
​Karaköprü Belediyesporlu futbolculardan taraftarlara çağrı; “Bizi yalnız bırakmayın”
​Karaköprü Belediyesporlu futbolculardan taraftarlara çağrı; “Bizi yalnız bırakmayın”
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