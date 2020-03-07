​Hilvan Kaymakamı Faruk Duman Vatandaşın Kalbine Dokundu

Hilvan Kaymakamı Faruk Duman, Hilvan sınırları içerisinde bulunan kırsal ve merkez mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Devlet ile vatandaşlar arasında sıcak bir köprü kuran Kaymakam Faruk Duman, vatandaşın derdiyle dertleniyor. Kaymakam Duman kurum müdürleriyle birlikte mahalle mahalle vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.Şanlıurfa Hilvan ilçesinde düzenlenen yardım programında 500 aileye gıda yardımı yapıldı. Düzenlenen programa Hilvan İlçe Kaymakamı Faruk Duman, Hilvan İlçe Emniyet Müdürü Salih Köse, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Özkan katıldı. Programda vatandaşların gönlüne dokunan Kaymakam Faruk Duman, hayırseverlerin gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.Editör:Ahmet Şen