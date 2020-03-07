Haliliye Sokaklar pırıl pırıl oldu

Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen temizlik çalışmaları ile cadde ve sokaklar pırıl pırıl bir görünüme kavuşuyor.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde girilmedik sokak bırakmıyor. Bu kapsamda ekipler belirlenen program dahilinde sabahın erken saatleri ile birlikte önce süpürülen sokakları ardından yıkama aracı ile yıkayıp tertemiz bir görünüme kavuşturuyor. Ekipler son olarak Ahmet Yesevi Mahallesini tüm sokaklarında yıkama işlemini gerçekleştirerek, sokakları tertemiz hale getirdi.Pırıl pırıl cadde ve sokaklar için gece ve gündüz vardiyaları ile ilçe genelinde çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri ekipleri, mahalle mahalle yıkama çalışmalarını sündürürken vatandaşlar tarafından gelen talepleri de değerlendirip çözüme kavuşturuyor.Haliilye Belediyesinin temizlik çalışmaları mahalle sakinlerinin takdirini toplarken, ekipler sorumluluk sahaları içerinde bulunan tüm mahallelerde bu işlemlerin periyodik olarak devam ettiğini duyurdu.