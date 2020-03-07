Kadınlar trafikte daha temkinli

Trafikteki kadın sürücü sayısı her geçen gün artıyor. 2008 yılında Türkiye’deki sürücülerin yüzde 17’si kadınken, bu oran 2017 yılında yüzde 25’e çıktı. Genel olarak direksiyon başında daha temkinli olan kadınlar, yapılan araştırmalara göre güvenlik önlemleri konusunda da erkeklerden daha titiz.

Trafiğe çıkan kadın sürücü sayısı yıllar geçtikçe artıyor. Özellikle büyükşehirlerde eskisine nazaran daha çok kadın sürücü görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 2008 yılında Türkiye’deki yaklaşık 20 milyon sürücünün 3 milyonu, yani yüzde 17’si kadındı. 2017 yılına gelindiğinde ise 28 milyon sürücünün 7 milyonunun kadın olduğu görülüyor. Yani trafikteki kadın sürücülerin oranı yüzde 17’den yüzde 25’e yükseldi.

Erkekler hız yapmaya daha meyilli

Sanılanın aksine, araştırmalar kadın sürücülerin trafikte daha dikkatli olduğunu gösteriyor. Insurethebox.com tarafından Ocak 2017 - Aralık 2018 arasında yapılan araştırmaya göre, erkeklerin kadınlardan yüzde 46 daha fazla hız yapmaya meyilli oldukları görüldü. 17-25 yaş aralığına bakıldığındaysa bu oran yüzde 55'e yükseliyor. Araçlarına sigorta yaptırmayan erkekler ise kadınların üç katı olarak kayıtlara geçiyor.

Direksiyon başında kadınlar daha temkinli

Tamoniki.com’un araştırmalarına göre trafikteki kadın erkek alışkanlıkları incelendiğinde ise erkekler direksiyon başındayken kadınlardan yüzde 25 daha çok sigara içiyor. Söz konusu kırmızı ışıkta geçmek ise erkekler bu yanlış hareketi kadınlara oranla yüzde 33 daha fazla yapıyor. Erkek sürücülerin yüzde 50’si emniyet kemeri kullanmamaya yatkın. Erkeklerin yüzde 17’si, kadınların ise yüzde 13’ü araç kullanırken sigara içiyor. 2018 yılında kaskodan faydalanan araçların yüzde 67’sinin sürücü koltuğunda erkekler otururken yüzde 33’ü de kadınlardı.



Editör: Ahmet Şen