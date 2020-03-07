Suruç'ta 'Ebeveynlik Stilleri' Dersine Yoğun İlgi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda 'Ebeveynlik Stilleri' dersi verildi. Yapılan bu kurslar ile anne ve baba olarak çocukların sağlıklı yetiştirilmesi konusunda daha profesyonel ve sağlıklı beceriler kazandırılıyor. Bu eğitimlere Suruçlu kadın ebeveynleri gösterdiği yoğun ilgi dikkatlerden kaçmadı.Suruç Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Suruç Sosyal Hizmet Merkezi olarak Aile Destek Merkezinde kursiyer olarak devam eden öğrencilere 'Ebeveynlik Stilleri' konusu ile ilgili olarak eğitim verilmiştir. Bu anlamda kurslarımıza ilgi ve alaka gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.