​Harran’da Mobil Çocuk Hizmet Birimleri Faaliyete Geçti

Harran’da Mobil Çocuk Hizmet Birimleri ile sorunlara erkenden müdahale ediliyorŞanlıurfa’nın Harran İlçesinde çeşitli alanlarda problemi olan öğrencilerin belirlenip erken müdahale edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında kurulan ‘Mobil Çocuk Hizmet Birimleri’ ile yaşanan sorunlara erkenden ve yerinde müdahale ediliyor.Harran Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hayata geçirilen önemli proje ile çocuklar ve ailelerine ulaşmak oldukça kolay hale geldi. Harran Sosyal Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, “Devamsızlığı olan, ihmal ve istismara uğrama, suça yönlenme riski bulunan ve sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukların saptanıp erken müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Mobil Çocuk Hizmet Birimleri" olarak Çocukların yaşamına dokunmaya devam ediyoruz.” denildi.Editör: Ahmet Şen