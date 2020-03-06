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Bu haber 06 Mart 2020 23:39:00 Tarihinde eklenmiştir.

Viranşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı Kapsamında Harekete Geçildi

​Şanlıurfa Viranşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Yeşilay haftası sebebiyle Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planını hayata geçirdi.

Viranşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı Kapsamında Harekete Geçildi

Şanlıurfa Viranşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Yeşilay haftası sebebiyle Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planını hayata geçirdi.

Türkiye’de 100 yıldan bu yana bağımlılıklarla ısrarlı bir mücadele yürüten, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay, bu yıl da Yeşilay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında Şanlıurfa ve ilçelerinde de bağımlıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturma adına etkinlikler düzenliyor.

Bu etkinlikler kapsamında atölyeler, söyleşiler, sergiler, bilgilendirme stantları ve daha birçok çalışma düzenleniyor. Şanlıurfa Viranşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Yeşilay haftası sebebiyle Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı kapsamında; Kucak İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, velileri, servis şoförleri, temizlik görevlileri ve kantin çalışanlarına 'Bağımlılıkla Mücadele' semineri verdi.
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Viranşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı Kapsamında Harekete Geçildi
Viranşehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı Kapsamında Harekete Geçildi
​Şanlıurfa Viranşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Yeşilay haftası sebebiyle Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planını hayata geçirdi.
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