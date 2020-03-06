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Bu haber 06 Mart 2020 23:16:03 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar'da Yeşilay Haftası Kutlandı

Şanlıurfa Ceylanpınar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Yeşilay Haftası kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Ceylanpınar'da Yeşilay Haftası Kutlandı

100 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bu yıl da Yeşilay Haftası dolayısıyla birçok etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında Şanlıurfa ve ilçelerinde de bağımlıklarla mücadele konusunda etkinlikler düzenledi.

Bu etkinlikler kapsamında atölyeler, söyleşiler, sergiler, bilgilendirme stantları ve daha birçok etkinlikler yapılıyor. Şanlıurfa Ceylanpınar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından da Yeşilay haftası sebebiyle Atatürk ilkokulundaki çocuklara Yeşilay hakkında bilgi verilmiş balon bileklik ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ile vatab daşlarda her türlü bağımlılığa karşı farkındalık oluşrulmaya çalışıldı.
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