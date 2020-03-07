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Bu haber 07 Mart 2020 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Yol Kenarında Park Edenlerden Kesilen Otopark Ücreti İptal Oldu

Yol Kenarında Park Edenlerden Kesilen Otopark Ücreti İptal Oldu

Yol Kenarında Park Edenlerden Kesilen Otopark Ücreti İptal Oldu

Ekrem Birsen, Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilen yaklaşık 4 bin liralık otopark ücretinin iptaline yönünde açmış olduğu davada haklı görülürken, bahse konu caddede paralı otopark uygulaması kaldırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı ile Oda Başkanı Ekrem Birsen'e, Sakarya-1 Caddesi üzerinde bulunun evinin önüne aracını park etmesinden dolayı 3 bin 525 lira tutarında otopark ücreti tahakkuk ettirildi. Bunun üzerine Birsen, konuyu yargıya taşıdı ve kararın iptalini istedi. Açılan dava 2'inci İdare Mahkemesinde görüldü.
 
Ücret kararını iptal eden mahkeme, Danıştay 8. Dairesinin 8 Mayıs 2019 tarihli benzer bir kararına da atıfta bulunarak "Uyuşmazlıkta: dava konusu işlemler değerlendirildiğinde, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde belirtildiği şekilde belediyeler, bina otoparkı yerinde otopark sorunun nasıl çözüleceğini binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekler yükümlü olup, bölge veya genel otoparkından yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmayacağından, devamlı idarece ücretli otopark uygulamasına geçilmesine karar verildi.
 Sakarya-1 Caddesi üzerinde bulunan binada ikamet eden davacının otopark ihtiyacı karşılanmadan veya genel otoparklardan ücretsiz yararlanması için yer gösterilmeden, anılan caddenin ücretli otopark haline getirilmesini ilişkin dava konusu 18 Temmuz 2012 tarih ve Temmuz 3/2012 sayılı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi kararında ve bu cadde üzerinde aracını park eden davacı adına toplam 3 bin 525 TL tutarında otopark ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin 12 Nisan 2019 tarihi işlemde hukuka uygunluk bulunmaktadır.
 
Diğer taraftan; yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespiti ve işletilmesi konusunda belediyeye verilen yetkinin hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun kullanılması gerekmekte olup, davalı idarece belirlenen Sakarya-1 Caddesinin otopark olarak işletilmesinin yolların asıl kullanım amacını engelleyip engellemediği, ulaşımı güçleştirip güçleştirmediği, trafik güvenlik açısından sakıncanın bulup bulmadığı, planlama ve şehircilik ilkeleri açısından yapılan uygulama ile yolların kullanım fonksiyonunun ne şeklide değiştiği ve bu değişikliğin yolun imar planında öngörülen fonksiyonunun uygun olarak kamuya hizmet verilmesine imkan verip vermediği hususlar davalı idarece araştırılmadan ve bu yönde her hangi bir çalışma yapılmadan tesis edilen dava konusu karar bu yönüyle de hukuka uygunlun bulunmamaktadır" diye karar verdi.

 

"Belediye otopark ihtiyacını karşılamakla sorumludur"


 
Karanın ardından Sakarya-1 Caddesinde otopark uygulaması kaldırılırken, konuyu değerlendiren Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, vatandaşın otopark ihtiyacını karşılama sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine ait söyledi. Daha önce de iptal edilen otopark uygulamasının UKOME kararı ile yeniden başlatıldığını anlatan Birsen, “Davayı açmamızın sebebi özellikle çarşı mevkiinde olan caddelerimizin otopark olarak kullanılması. Alışveriş yapacak insanların otopark yeri bulamaması ve dolayısıyla otoparkı daha çok olan alışveriş merkezlerine yönelmesi çarşıdaki ticaretin azalmasına sebep oldu. Ben Sakarya caddesinde oturmuş olduğum evden bu davayı açtım. Dava neticesinde de karar geldi. Üç yıl önce de dava açmıştım, ama UKOME kararını yenileyerek uygulamayı ısrarla tekrar başlattılar. Bu karardan sonra Sakarya caddesinden çekildiler. Bizim amacımız caddelerin ve sokakların kamu yararına kullanılmasıdır. 20 yıldan beri Eskişehir'de yeterince otopark yapılmamasından kaynaklanan park sıkıntısı halen devam etmektedir” dedi.
 

“Diğer cadde esnafı da dava açmalı”

 

Verilen kararın emsal niteliğinde olduğunu anlatan Ekrem Birsen, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;
 
“Özellikle otopark üretmek Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasındadır. Yapılan uygulama yılladır aksatılmış ve şehirde büyük bir otopark sıkıntısı yaşanmaktadır. Otopark ücretlerinin de pahalı olması vatandaşlarımızı sıkıntıya sokuyor. Büyükşehir Belediyesi gerçek görevine dönerek otopark ücretlerini yeniden kullanmalı ve mahallelerde otopark yapmalı. İnsanların otopark ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Mahkemenin kararı da bu yönde.
 
Bu kararın bundan sonra bu şekilde uygulanarak insanların gerçek otopark ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmetler, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesi gerekir. Çarşı esnafının bu konuda ciddi bir şekilde davalarını açarak diğer caddelerde de bu uygulamanın kaldırılması ve dolayısıyla insanları çarşıya getirilebilecek projelerin uygulanması gerekiyor. Emsal karar var.”
 

Editör: Ahmet Şen

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