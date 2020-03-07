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Bu haber 07 Mart 2020 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Bozova’da Neler Oluyor: Kuduz Vakaları ne durumda!

Bozova ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde kuduz vakasının çıkması üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, mahallede karantina uygulaması başlattı.

Bozova’da Neler Oluyor: Kuduz Vakaları ne durumda!

Bozova ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde kuduz vakasının çıkması üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, mahallede karantina uygulaması başlattı. Muhtar Şahin ise köylüleri hayvan pazarı konusunda uyardı.

Geçtiğimiz günlerde kuduz köpek saldırısına uğrayan Gülizar Şahin, kolundan ve bacağından aldığı ısırıklar nedeniyle yaralandı. Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin’in eşini Bozova Devlet Hastanesine kaldırarak burada gerekli önlemleri aldı. Hastanede pansumanı ve aşısı yapılan Şahin daha sonra taburcu edildi. Şahin belirlenen takvim içerisinde kuduz hastalığına karşı aşıları yapılıyor.

Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin, eşinin ölümden döndüğünü ve sokakta başıboş köpeklerin çok olduğunu vurgulayarak denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, köyde karantina uygulaması başlatarak evcil hayvanları aşılamaya başladı. Köy içerisinde bulunan hayvanların dışarı çıkarılmaması için köylüleri uyardı.

Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin ise köylülere seslenerek, “karakol tarafından bildirildi. Yarın Hayvan Pazarı var Yaylak’ta kimse hayvanini götürüp ya da getirmesin. Köydeki büyün hayvanlar için karantina uygulaması devam ediyor” dedi.

Editör : Ahmet Şen

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