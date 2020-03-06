​Son Dakika! Yurtdışından Şanlıurfa'ya Gelen Yabancı Öğrencide Korona Virüs Alarmı

Başhekim Güzelçiçek: Yabancı Öğrencide Korona Virüs Yok

Harran Üniversitesi’ne yurt dışından gelen bir öğrenci paniğe neden oldu. Korona virüs taşıyıp taşımadığından şüphelenilen yabancı öğrenci ve ev arkadaşları Harran Üniversitesi Hastanesi’nde gözetim altına alındı.Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek, yurt dışından gelen öğrencinin tetkiklerini yaptıklarını ve hiçbir olumsuz sonuçla karşılaşmadıklarını ifade etti. Güzelçiçek, sadece yurtdışından gelen öğrencinin değil aynı zamanda o öğrenci ile beraber kalan ev arkadaşlarının da muayene edildiğini açıklarken şu ifadelere yer verdi;“Harran üniversitesinde yurtdışından gelen bir öğrencide coronavirus şüphesi olduğu hakkında: öğrenci ve ev arkadaşları muayene edildi. Öğrencilerin hiçbirinde hastalık belirtilerinin olmadığı görüldü. Muayene ve tetkikleri normal olan öğrenciler evlerine gönderildi.”Editör: Ahmet Şen