​Bir Türk, Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti! Ailesi Karantina Altına Alındı

Ailesi, Korona Virüsten Öldüğünü Doğruladı

Ailesi Karantina Altına Alındı

Dünyayı esareti altına alan korona virüs can alamaya devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği virüsün Türkiye’ye gelip gelmediği, şüpheli vakalar arasında korona virüsten ölenlerin olup olmadığı merak konusu haline gelirken, edinilen bilgilerde bir Türk’ün korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.Yetkililer, Fransa'nın Soissons şehrinde H.B isimli 66 yaşındaki Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıkladı. H.B isimli vatandaşın solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, merhumun yakınları ölüm sebebinin korona virüs olduğunu doğruladı.Yetkililer babalarını kaybeden Türk vatandaşının 3 oğlu ile birlikte eşinin de karantina altına aldıklarını açıkladı.Editör: Ahmet Şen