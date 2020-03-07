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Bu haber 07 Mart 2020 00:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Bir Türk, Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti! Ailesi Karantina Altına Alındı

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti. 64 yaşında Mersinli bir erkek olduğu belirtilen kişinin ailesi de acilen karantina altına alındı.

​Bir Türk, Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti! Ailesi Karantina Altına Alındı

Dünyayı esareti altına alan korona virüs can alamaya devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği virüsün Türkiye’ye gelip gelmediği, şüpheli vakalar arasında korona virüsten ölenlerin olup olmadığı merak konusu haline gelirken, edinilen bilgilerde bir Türk’ün korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.



 

Ailesi, Korona Virüsten Öldüğünü Doğruladı

Yetkililer, Fransa'nın Soissons şehrinde H.B isimli 66 yaşındaki Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıkladı. H.B isimli vatandaşın solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, merhumun yakınları ölüm sebebinin korona virüs olduğunu doğruladı.



 

Ailesi Karantina Altına Alındı

Yetkililer babalarını kaybeden Türk vatandaşının 3 oğlu ile birlikte eşinin de karantina altına aldıklarını açıkladı.




Editör: Ahmet Şen




 
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Sağlık
​Bir Türk, Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti! Ailesi Karantina Altına Alındı
​Bir Türk, Korona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti! Ailesi Karantina Altına Alındı
Yeni tip Koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti. 64 yaşında Mersinli bir erkek olduğu belirtilen kişinin ailesi de acilen karantina altına alındı.
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