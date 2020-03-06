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Bu haber 06 Mart 2020 22:30:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Kız Arkadaşını Silahla Vurduktan Sonra İntihar Etti

bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşını bacağından vurarak yaraladıktan sonra intihar etti.

​Kız Arkadaşını Silahla Vurduktan Sonra İntihar Etti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda Kazım Ş. (54) ve kız arkadaşı S.Ç. (47) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. 


 

Kız Arkadaşını Yaraladı Kendini Öldürdü

Tartışmanın büyümesiyle Kazım Ş. üzerinde bulunan tabancayla kız arkadaşını bacağından vurarak yaralarken, silahı kendine doğrultarak ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırırken, Kazım Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 





Editör: Ahmet Şen 
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