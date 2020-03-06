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Bu haber 06 Mart 2020 21:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​24 Kadını Fuhuşa Zorladılar! Kadın Pazarlayan 13 Kişi Tutuklandı

24 Kadını fuhşa zorladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

​24 Kadını Fuhuşa Zorladılar! Kadın Pazarlayan 13 Kişi Tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Bursa merkezli Sakarya ve Ankara illerinde operasyon düzenlendi. Kadınları zorla fuhşa zorlayan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 24 mağdur kadının ve 17 şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alındı. Operasyonda 40 ekip ve 200 personel görev aldı.





 

Fuhuşa Zorlayan 14 Kişiden 13’ü Tutuklandı

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, bazıları oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 adet tabanca ve 55 bin lira, 3 bin dolar, cinsel gücü arttırıcı hap ve çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 14 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 14 kişiden 13'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​24 Kadını Fuhuşa Zorladılar! Kadın Pazarlayan 13 Kişi Tutuklandı
​24 Kadını Fuhuşa Zorladılar! Kadın Pazarlayan 13 Kişi Tutuklandı
24 Kadını fuhşa zorladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 14 kişiden 13'ü tutuklandı.
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