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Bu haber 06 Mart 2020 18:16:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Yunanlılar, Suriyelileri Soyarak Geri Gönderdi

Edirne’den Avrupa’ya gitmek üzere sınırı geçen mültecileri yakalayan Yunanistan güvenlik güçleri, yaklaşık 100 göçmeni neredeyse çırılçıplak soyarak Türkiye’ye geri gönderdi.

​Yunanlılar, Suriyelileri Soyarak Geri Gönderdi

Edirne’den Avrupa’ya gitmek üzere sınırı geçen mültecileri yakalayan Yunanistan güvenlik güçleri, yaklaşık 100 göçmeni neredeyse çırılçıplak soyarak Türkiye’ye geri gönderdi.




 

Suriyeliler Yarıçıplak Türkiye'ye Gönderildi

Avrupa hayaliyle Meriç Nehri üzerinden sınırı geçen yaklaşık 100 mülteci, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, yarı çıplak bir şekilde tekrar Türkiye’ye gönderildi. Türkiye tarafına zorla geçirilen mülteciler, sınırda Türk askeri tarafından alınarak, bölgedeki toplama alanlarına götürüldü. Burada mültecilere kıyafet, yiyecek ve içecek yardımı yapılırken, Yunanistan güvenlik güçlerinin yaptığı bu hareket ise tepki çekti.






Editör: Ahmet Şen
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Dünya
​Yunanlılar, Suriyelileri Soyarak Geri Gönderdi
​Yunanlılar, Suriyelileri Soyarak Geri Gönderdi
Edirne’den Avrupa’ya gitmek üzere sınırı geçen mültecileri yakalayan Yunanistan güvenlik güçleri, yaklaşık 100 göçmeni neredeyse çırılçıplak soyarak Türkiye’ye geri gönderdi.
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