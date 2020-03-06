Karaköprü’deki Camilerde Bahar Temizliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ibadethane temizleme aracı ile ilçedeki camilerde halı yıkama çalışması yaparken, cami bahçesi, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Her Sene Gelip Camimizi TemizlerlerKaraköprü Belediyesi'nin bu çalışmasından memnun olduklarını söyleyen ilçedeki Ali Baba Cami İmamı Hamza Akbulut, “Karaköprü Belediyesi her yıl camimizde gerekli temizlik çalışmasını yapıyor. Bu yılda gelip camimizi temizlediler. Temizlik çalışmasından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve temizlik işleri ekiplerinize teşekkür ediyorum” dedi.
Editör: Ahmet Şen
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