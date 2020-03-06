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Bu haber 06 Mart 2020 19:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa İl MEM’den Tüm Öğretmenlere Bilgilendirme Toplantısı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerini İzleme Kurulu (ŞAMTİ) tarafından Şanlıurfa'daki tüm Okul Müdürleri ve Rehber Öğretmenlerine Mevsimlik Tarım İşçisi ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

​Şanlıurfa İl MEM’den Tüm Öğretmenlere Bilgilendirme Toplantısı

Şanlıurfa Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerini İzleme Kurulu (ŞAMTİ) Başkanı Murat Yurtseven ile Kurul Üyeleri Cuma Çelik, Abdullah Aslan ve Furkan Müslüm Solak Şanlıurfa'da bulunan ilçeleri ziyaret ederek İlçelerde bulunan okul müdürleriyle rehber öğretmenlerine Mevsimlik Tarım İşçisi ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyorlar. 




İlçe ziyaretlerine 2 Mart'ta başlayıp Akçakale, Harran, Viranşehir, Ceylanpınar, Hilvan ve Siverek İlçelerinin ardından bugün de merkez ilçelerimiz olan Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye İlçelerimizde toplantılar gerçekleştiren Şanlıurfa Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerini İzleme Kurulu (ŞAMTİ) Suruç, Birecik, Bozova ve Halfeti İlçelerini de ziyaret ederek Şanlıurfa'daki tüm okul müdürleri ve rehber öğretmenlerine Mevsimlik Tarım İşçisi ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmış olacaklar.



 

Şanlıurfa’da Mevsimlik Göç Sorunu Var 

Şanlıurfa METİP Koorditörü olarak da görev yapan İl Takip Ekibi Başkanı Murat Yurtseven Şanlıurfa'nın mevsimlik göç sorununda, göç veren il konumunda olduğunu dile getirdi.

 2016/5 Meb genelgesiyle çalışmalarına başladıklarını belirten  Murat Yurtseven, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin mevsimlik göç sorununun merkezinde olduğunu, bu sorunun çözümüyle ülkemizin önemli bir sorununun çözülmüş olacağını söyledi. Murat Yurtseven Şanlıurfa'nın mevsimlik göç olayında göç veren il olması ve en fazla mevsimlik göçün yaşandığı il olması sebebiyle diğer illere göre  farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek 4 yıl boyunca farklı bir sistem geliştirdiklerini söyledi.




 

Yapılan Çalışmalardan bahsedildi

2016/5 Meb genelgesinin çıkarılmasıyla çalışmalarına başlayan Şanlıurfa İl Takip Ekibinin 4 yıl boyunca 3 aşamalı bir sistem geliştirdiğini belirten Murat Yurtseven; kısa vadede; eğitim-öğretim dönemi içerisinde okuldan kopan öğrencileri okula kazandırma, orta vadede; Şanlıurfa ve Turkiye genelinde mevsimlik gezici tarım işçiliğinin çözümünde kilit noktadaki sayısal verilerin toplanması ve uzun vadede; konuyla ilgili yapılan yasal düzenlemelerde görev ve hak bakımından muhatapların bilgilendilmesi şeklinde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. 



Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa İl MEM’den Tüm Öğretmenlere Bilgilendirme Toplantısı
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerini İzleme Kurulu (ŞAMTİ) tarafından Şanlıurfa'daki tüm Okul Müdürleri ve Rehber Öğretmenlerine Mevsimlik Tarım İşçisi ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılıyor.
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