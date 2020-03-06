​Göbeklitepe’ye Giriş Ücreti Meclis Gündeminde! İndirim Olacak Mı?

Göbeklitepe Giriş Ücreti Çok Pahalı

Göbeklitepe Giriş Ücretlerinin Düşürülmesi İçin Çözüm Aranacak

Göbeklitepe Giriş Ücreti Ne Kadar?

12 Bin yıllık tapunak ile dünyanın en eski yerleşim yeri olarak kabul edilen Göbeklite, dünya turizminin gündemine oturmuş, Şanlıurfa’ya milyonlarca turist çekmişti. Yabancı turistlerin yoğun ilgilisi ile beraber yerli turistlerinde akın ettiği öğren yeri için yerli turistlerin şikâyetleri oldu.Yerli turistler Göbeklitepe giriş ücretlerinin çok pahalı olduğunu dile getirerek, ören yerine girmeden geri dönüyorlardı. Fahiş ücretlerin söz konusu olması ile beraber Göbeklitepe’ye ziyaretler azaldı. Bunu yerine yerli turistler ören yerini sosyal medyadan takip etmeye, fotoğraflara internet üzerinden bakmaya başladı.Şikayetlerin artması ile beraber fahiş fiyatlar il olarak Haliliye Belediye meclisinde gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Haliliye Belediyesi meclis üyeleri, fiyatların yüksekliğinden dem vuran turistlerin şikayetini meclis gündemine taşıdı. Meclisteki komisyonun ortaklaşa hazırladığı raporda yüksek fiyatlar için çözüm arayışına gidileceği belirtildi.Göbeklitepe’nin giriş ücreti kişi başı 40 TL.Editör: Ahmet Şen