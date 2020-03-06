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Bu haber 06 Mart 2020 17:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Göbeklitepe’ye Giriş Ücreti Meclis Gündeminde! İndirim Olacak Mı?

Şanlıurfa’da bulunan ve dünya genelinde gündemden düşmeyen Göbeklitepe’ye girşi ücretlerinin fazla olmas yerli turuistlerin eleştiri hedefi olmuştu. Fahiş ücretler Haliliye Belediyesi gündeminde yer alarak konu ile ilgili gerekli adımların atılacağı belirtildi.

​Göbeklitepe’ye Giriş Ücreti Meclis Gündeminde! İndirim Olacak Mı?

12 Bin yıllık tapunak ile dünyanın en eski yerleşim yeri olarak kabul edilen Göbeklite, dünya turizminin gündemine oturmuş, Şanlıurfa’ya milyonlarca turist çekmişti. Yabancı turistlerin yoğun ilgilisi ile beraber yerli turistlerinde akın ettiği öğren yeri için yerli turistlerin şikâyetleri oldu. 




 

Göbeklitepe Giriş Ücreti Çok Pahalı

Yerli turistler Göbeklitepe giriş ücretlerinin çok pahalı olduğunu dile getirerek, ören yerine girmeden geri dönüyorlardı.  Fahiş ücretlerin söz konusu olması ile beraber Göbeklitepe’ye ziyaretler azaldı. Bunu yerine yerli turistler ören yerini sosyal medyadan takip etmeye, fotoğraflara internet üzerinden bakmaya başladı.  





 

Göbeklitepe Giriş Ücretlerinin Düşürülmesi İçin Çözüm Aranacak

Şikayetlerin artması ile beraber fahiş fiyatlar il olarak Haliliye Belediye meclisinde gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Haliliye Belediyesi meclis üyeleri, fiyatların yüksekliğinden dem vuran turistlerin şikayetini meclis gündemine taşıdı. Meclisteki komisyonun ortaklaşa hazırladığı raporda yüksek fiyatlar için çözüm arayışına gidileceği belirtildi.





 

Göbeklitepe Giriş Ücreti Ne Kadar?

Göbeklitepe’nin giriş ücreti kişi başı 40 TL.





Editör: Ahmet Şen 
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​Göbeklitepe’ye Giriş Ücreti Meclis Gündeminde! İndirim Olacak Mı?
​Göbeklitepe’ye Giriş Ücreti Meclis Gündeminde! İndirim Olacak Mı?
Şanlıurfa’da bulunan ve dünya genelinde gündemden düşmeyen Göbeklitepe’ye girşi ücretlerinin fazla olmas yerli turuistlerin eleştiri hedefi olmuştu. Fahiş ücretler Haliliye Belediyesi gündeminde yer alarak konu ile ilgili gerekli adımların atılacağı belirtildi.
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