​Şanlıurfa’da Çobanlık Kursu! Kurs İçin Hangi Belgeler Lazım?

Sürü Yönetimi Kursu İçin Hangi Evraklar Gerekiyor?

Şanlıurfa’da İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin çiftçilere vermiş olduğu Sürü yönetimi elemanı kursumuz devam ediyor.Birlik, kurslara başvuru yapmak isteyen çiftçilerimiz için kendilerine başvurmaları gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu;“Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak Sürü yönetimi elemanı kursumuz (Çobanlık Kursu) devam etmektedir. Kurslarımıza başvuru yapmak isteyen üyelerimiz Diploma fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile birliğimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”Editör: Ahmet Şen