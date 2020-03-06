​Şanlıurfa Esnaf Kooperatifleri Hakkında Şok İddia: Komisyonu Avukatlarla Paylaşıyorlar

Siz Kimsiniz Esnafın Kanını Emiyorsunuz

Şanlıurfa’da, Ticaret Bakanlığına ihbarniteliği taşıyan bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu ihbarda “Esnaf kooperatifleri, icraya düşen esnafların komisyonunu avukatlarla ortaklaşa paylaşıyor” ifadeleri yer aldı.İddia Şanlıurfa Tekstilciler Tuhafiyeciler Odası Başkanı İbrahim Halil Beyaz tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Başkan Beyaz, olayla alakalı ateş püskürerek şu açıklamada bulundu;“Ticaret bakanlıgına bu bir ihbardır . Esnaf koperatifleri icraya düşen esnafları Avukatlarla komisyonu ortaklaşa paylaşıyorlar devlet bile af çıkartıyor siz kimsiniz ki esnafının kanını emiyorsunuz.”Editör: Ahmet Şen