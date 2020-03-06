Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Mart 2020 15:45:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Hayvanlara Küpe Takılmıyor! Her Hayvan İçin Tek Tek Ceza Var

Hayvan besicileri isyanda. Sitemin kapalı olmasından dolayı hayvanlarına küpe takılmadığını ifade eden besiciler, küpesi olmayan her hayvan için tek tek ceza yediklerini belirtti. Sitem sıkıntısı yaşayan şehirler arasında Şanlıurfa da yer aldı.

​Şanlıurfa’da Hayvanlara Küpe Takılmıyor! Her Hayvan İçin Tek Tek Ceza Var

Hayvan besicileri, taleplerine rağmen büyükbaş hayvanlarına küpe takılmadığını iddia etti. 3 aylık sürede başvuru yapmadıkları için küpe takılmayan her hayvana ceza ödemek zorunda kaldıklarını kaydeden besiciler, yetkililerin sorunu çözmesini istedi.


Diyarbakır’da hayvan besiciliği yapan Adil Korkut, sistem kapalı olduğu için hayvanlarına küpe takılmadığını öne sürdü. Sattığı büyükbaş hayvanlarını gönderemediğini belirten Korkut, küpesiz olarak yakalanan her hayvan için 750-850 lira arasında ceza yediklerini ifade etti. Yetkililere seslenen Korkut, "Bizim hayvanların yüzde 90’ı burada küpesiz, hayvanlarımızın sevkini yapamıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum, gerçekten mağduruz, zor durumdayız. Bu işe bir el atılması lazım. Hayvanlarımızı küpelemek istiyoruz, sistem yok diyorlar. Küpeli olan hayvanları da üzerimize alamıyoruz. Bu hayvanlar hepsi yetişmiş, İstanbul, İzmir, Bursa’ya et veriyoruz. Sevk olmadığı için bu hayvanları gönderemiyoruz ve boynumuzda kalmış. Bu hayvanların çocuğunu borç ile almışız, bu hayvanları gönderemezsek Kurban Bayramı'nda borcumuzu ödeyemeyeceğiz. Bu hayvanları küpesiz veya sevkini yapmadan arabaya bindirdiğimizde yolda yakalanırsa 750 ve 850 TL arası cezai işlem uygulanıyor. 100 hayvanda 75 bin lira ceza işlemi uygulanıyor. Zaten biz bu hayvanlarda bir şey kazanamıyoruz. 



 

Şanlıurfa Dahil Bir Çok İlde Küpe Yok

Korkut açıklamalarında bir çok ilde küpe takılmadığını ifade ederek açıklamalarına şu sözlerle devam etti; “Yaklaşık 2 yıldır Diyarbakır, Mardin Şanlıurfa, Elazığ ve Batman bölgelerinde küpe yapılmıyor. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz, bu soruna bir çözüm bulsunlar, biz bunu istiyoruz. Dilekçe ile başvurduk ama sistemin kapalı olduğu söyleniyor. Küpeleme sırasında verilecek cezaya da razıyız. Bunu söylememize rağmen hayvanlarımız küpelenmiyor" dedi.



 

Doğumun ardından 3 ay içinde küpeleme şartı var

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sığır cinsi hayvanların küpe takılarak tanımlanması, kayıt altına alınarak tescil edilmesinin Bakanlığın ilgili yönetmeliğine göre doğumundan itibaren en geç 3 ay içinde, ancak 3 aydan önce hayvan doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi. Belirtilen yasal süreler içerisinde başvuruda bulunmayan yetiştiricilere ait hayvanların ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki ve Yem Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği idari para cezası uygulanarak kayıt altına alındığı kaydedildi. 2019 yılında il genelinde 260 bin büyükbaş ve 530 bin küçükbaş hayvanın küpelenerek kayıt altına alındığı vurgulanırken, il genelinde küpeleme çalışmalarının yıl boyunca devam ettiği bildirildi. 






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfa’da Hayvanlara Küpe Takılmıyor! Her Hayvan İçin Tek Tek Ceza Var
​Şanlıurfa’da Hayvanlara Küpe Takılmıyor! Her Hayvan İçin Tek Tek Ceza Var
Hayvan besicileri isyanda. Sitemin kapalı olmasından dolayı hayvanlarına küpe takılmadığını ifade eden besiciler, küpesi olmayan her hayvan için tek tek ceza yediklerini belirtti. Sitem sıkıntısı yaşayan şehirler arasında Şanlıurfa da yer aldı.
​Şanlıurfa OBM Tarafından Gelir Getirici Ağaçlandırma Yapıldı
​Şanlıurfa OBM Tarafından Gelir Getirici Ağaçlandırma Yapıldı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Gelir Getirici Ağaçlandırma yapıldı. Yapılan ağaçlandırmalar yetkililer tarafından yerinde incelendi.
​Şanlıurfa’da Tüp Yüklü Kamyon kadına Çarptı
​Şanlıurfa’da Tüp Yüklü Kamyon kadına Çarptı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde tüp yüklü kamyonun bir kadına çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
​Şanlıurfa’da Çobanlık Kursu! Kurs İçin Hangi Belgeler Lazım?
​Şanlıurfa’da Çobanlık Kursu! Kurs İçin Hangi Belgeler Lazım?
Şanlıurfa’da İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin çiftçilere vermiş olduğu Sürü yönetimi elemanı kursumuz devam ediyor. Birlik, kurslara başvuru yapmak isteyen çiftçilerimiz için kendilerine başvurmaları gerektiğini belirtti.
​Şanlıurfalı Vekilller’den İl Dışında Görevlendirilen Çalışanlar için Görüşme
​Şanlıurfalı Vekilller’den İl Dışında Görevlendirilen Çalışanlar için Görüşme
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay, Milletvekili Halil Özşavlı ile beraber İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz’ı ziyaret etti. Ziyarette il dışında görev yapan personeller ile ilgili istişarelerde bulunuldu.
Şanlıurfa’dan Birlik ve Beraberlik Mesajı
Şanlıurfa’dan Birlik ve Beraberlik Mesajı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında birlik beraberlik mesajı verildi.
Haliliye, Baharla Birlikte Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi
Haliliye, Baharla Birlikte Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için çalışmalara hız verdi. Ekipler merkezde İmam Bakır, kırsalda ise Keremli ve Güçlü mahallelerinde çalışmalarını sürdürürken, Perşembe’de de çalışmaları tamamladı.
Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye’de Muhtarlar İle Bir Araya Geldi
Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye’de Muhtarlar İle Bir Araya Geldi
Şanlıurfa’da Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye’de 6 mahalle muhtarı ziyaret edildi
​Meterolojiden Şanlıurfa İçin Son Dakika Uyarısı
​Meterolojiden Şanlıurfa İçin Son Dakika Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz aşınıma karşı uyarıda bulundu.
​Şanlıurfalı Başkanlardan ŞESOB’a Ziyaret
​Şanlıurfalı Başkanlardan ŞESOB’a Ziyaret
Şanlıurfalı başkanlar, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarları Birliğine ziyarette bulundu.
Türkiye Suriyelileri Huzura Kavuşturdu
Türkiye Suriyelileri Huzura Kavuşturdu
​Barış Pınarı Harekâtı ile Türkiye tarafından oluşturulan güvenli bölgede yaşamaya başlayan Suriyeli çocuklar, huzura kavuşarak hayatın tadını çıkarıyor.
​Rektör Çelik: Üniversitemizin Başarı Hikâyelerinden Biridir
​Rektör Çelik: Üniversitemizin Başarı Hikâyelerinden Biridir
Harran Üniversitesi’nde vektörel hastalıklara karşı koruma toplantısı yapıldı.
​Şanlıurfa’da Hayvanlara Küpe Takılmıyor! Her Hayvan İçin Tek Tek Ceza Var
​Şanlıurfa’da Hayvanlara Küpe Takılmıyor! Her Hayvan İçin Tek Tek Ceza Var
​Şanlıurfa OBM Tarafından Gelir Getirici Ağaçlandırma Yapıldı
​Şanlıurfa OBM Tarafından Gelir Getirici Ağaçlandırma Yapıldı
​Şanlıurfa’da Tüp Yüklü Kamyon kadına Çarptı
​Şanlıurfa’da Tüp Yüklü Kamyon kadına Çarptı
​Şanlıurfa’da Çobanlık Kursu! Kurs İçin Hangi Belgeler Lazım?
​Şanlıurfa’da Çobanlık Kursu! Kurs İçin Hangi Belgeler Lazım?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:23
Güneş
06:42
Öğle
12:41
İkindi
15:56
Akşam
18:30
Yatsı
19:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿