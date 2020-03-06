​Hastanede Dehşet! Şizofren Kadın: Bana Küfretti İki Gözünü çıkarıp Yedim

İki Gözü Oyularak Çıkarılmış

İki Gözünü Çıkarıp Yedim

Bir İnsana Bu Yapılır Mı?

Annemin İki Gözü Oyulmuş

7 kişi görevden uzaklaştırıldı

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Payas ilçesinde oturan ve bazı sesler duyduğu için rahatsızlık duyan 56 yaşındaki Sultan Güner'i eşi Mehmet Güner (66) Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine getirdi. Burada muayene edilen hasta 24 Şubat günü hastaneye yatırıldı. 1 Mart günü ise Sultan Güner hastalar tarafından ortak kullanılan salona geçti. Salona şizofreni hastası N.K. (36) adlı kadın da geldi. İddiaya göre, burada televizyon izleyen iki hastadan N.K., Sultan Güner'in kendisine küfrettiğini ileri sürerek ona saldırdı. Kadını yere yatıran N.K. elleriyle gözlerini çıkardı.Daha sonrada koridora çıkıp odasına gitmek isterken bir hemşire tarafından fark edildi. Hemşire hastaya, "Elin ve yüzün neden kan içinde" diye sordu. N.K. ise ona "Burnum kanadı ondan" dedi. Hemşire daha sonra salona gittiğinde yerde bir kadının kanlar içinde yattığını gördü. Hemen personele haber verdi. Yaralı kadın önce Seyhan Devlet Hastanesine daha sonra da Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İlk etapta şuuru kapalı olan kadının iki gözünün de oyularak çıkartıldığı anlaşıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri, şizofreni hastası N.K.'nin ifadesini psikolog eşliğinde aldı. N.K.'nin ifadesinde, "Bana küfretti ben de iki gözünü çıkarıp yedim" dediği öğrenildi. Zanlının, şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp hastanede tutulmasına karar verildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner'in ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.Güner'in eşi Mehmet Güner ile kızı Yasemin Perçin ise haberi duyunca şok oldu. Sultan Güner'i tedavi olması için getirdikleri hastanede gözlerini kaybetmesinden dolayı şok olan aile hukuk mücadelesi başlattı. Sultan Güner'in eşi Mehmet Güner, eşinin tedavi olması için hastaneye getirdiğini ancak bir hafta sonra hastanede saldırıya uğradığını öğrendiklerini belirterek, "Hemen Payas'tan çıkıp buraya geldik. Adana Şehir Hastanesine gelip eşimi gördüğümde şok oldum. Bir insana bu nasıl yapılır eşimin gözünü oymuş. Bunu nasıl yapmış anlamış değiliz. Hem zanlıdan hem de hastaneden şikayetçiyim" diyerek gözyaşı döktü.Kızı Yasemin Perçin ise pazar günü hastaneyi aradığını belirterek, "Telefona biri çıktı annemin kavgaya karıştığını durumunun çok kötü olduğunu, yüzünün olmadığını söyledi. Bunu duyunca çok kötü olduk. Hemen hastaneye gittik. Annemin iki gözü de oyulmuştu. Böyle bir şey nasıl olabilir" diye tepkisini dile getirdi.Bu arada, Adana Valiliği de Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında görevli 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü (güvenlik iş ve işlemlerinden sorumlu), 1 uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.Editör: Ahmet Şen