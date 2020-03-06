OSB Duyurdu: Şanlıurfa'da Su Kesintisi Olacak

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü içme ve kullanma suyu ana şebekesinde yapılacak olan bağlantı nedeniyle su kesintinsin yaşanacağını duyurdu. Su kesintisi OSB 2. Kısımda 07.0.2020 tarihinde saat 12.00 – 18.00 arasında yaşanacak.Şanlıurfa OSB yaptığı duyuruda;“Değerli Sanayicilerimiz ilave batı kısmında içme ve kullanma suyu ana şebekesinde yapılacak bağlantı nedeniyle OSB 2. KISIMDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Gerekli tedbirleri almanızı rica ederiz.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen