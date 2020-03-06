​Kanlı Gece! Genç Kadını Vurup Ölüme Terk Etti

Yolda Tartışma Bacağından Vurulmasına Sebep Oldu

Bacağından Vurulan Kadın 150 Metre Süründü

Olay dün gece 23.30 sıralarında Bursa’da yaşandı. Hastanede bebeği rahatsızlanan 20 yaşındaki M.K. evine giderek eşya almak istedi. Bu sırada eşi cezaevinde olduğundan dolayı ona yardım etmek üzere akraba olduğu öğrenilen C.K. aracıyla onu evine götürüp yardım etmek istedi.İkili arasında yolda yaşanan tartışma sonrasında C.K. aracını Mustafakemalpaşa’daki tabakhaneler ve çöplük bölgesine sürdü. Edinilen bilgiye göre tartışma sonrasında yanındaki tüfeği alan C.K., M.K.’nın bacağına bir el ateş ederek olay yerinden aracıyla kaçtı.Ormanlık bölgede tek başına kalan ve kan kaybı yaşayan M.K. yaklaşık 150 metre sürünerek fark edilebileceği bir alana ulaşmaya çalıştı. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet ekipleri tarafından yapılan hızlı çalışmalar sonrasında kısa süre içerisinde bulunan M.K.’ya hemen tıbbi yardım yapıldı ve sonrasında Acil 112 ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. M.K.’nın hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenilirken, bacağından aldığı yaralanma nedeniyle tedavi altında tutulacağı belirtildi.Olay yerinden kaçan C.K. ise Mustafakemalpaşa emniyet ekipleri tarafından aranıyor.Olayla ilgili tahkikat sürüyor.Editör: Ahmet Şen