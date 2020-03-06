​Şanlıurfa OBM Tarafından Gelir Getirici Ağaçlandırma Yapıldı

Viranşehir’e 60 Bin Ağaç Dikildi

Şanlıurfa’da ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.Son olarak Viranşehir’in Reyhanlı mahallesinde 60 bin adet Gelir Getirici Ağaç çalışması yapıldı. Dikilen fidanların durumu Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde incelendi.Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Şanlıurfa Viranşehir İlçe Reyhanlı Mahallesinde Gelir Getirici Ağaçlandırma Çalışmaları kapsamında yaklaşık 60 bin adet dikilen gelir getirici tür fidanlar yerinde incelendi.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen