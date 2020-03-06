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Bu haber 06 Mart 2020 14:45:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa OBM Tarafından Gelir Getirici Ağaçlandırma Yapıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Gelir Getirici Ağaçlandırma yapıldı. Yapılan ağaçlandırmalar yetkililer tarafından yerinde incelendi.

​Şanlıurfa OBM Tarafından Gelir Getirici Ağaçlandırma Yapıldı

Şanlıurfa’da ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. 


 

Viranşehir’e 60 Bin Ağaç Dikildi

Son olarak Viranşehir’in Reyhanlı mahallesinde 60 bin adet Gelir Getirici Ağaç çalışması yapıldı. Dikilen fidanların durumu Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde incelendi.


Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Şanlıurfa Viranşehir İlçe Reyhanlı Mahallesinde Gelir Getirici Ağaçlandırma Çalışmaları kapsamında yaklaşık 60 bin adet dikilen gelir getirici tür fidanlar yerinde incelendi.”  İfadelerine yer verdi.




Editör: Ahmet Şen 

 
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