​Şanlıurfalı Vekilller’den İl Dışında Görevlendirilen Çalışanlar için Görüşme

İl Dışında Görev Yapan Personelin Durumunu Görüştük

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay, Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özşavlı ile beraber İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz’ı ziyaret etti.Akay, ziyaret sonrası şu açıklamada bulundu;“Milletvekilimiz Sn Halil Özşavlı ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcımız Sn İsmail Çataklı ve Göç İdaresi Gn Md Sn Abdullah Ayaz'ı ziyaret ettik. Ziyaretimiz kapsamında Şanlıurfa'dan il dışına görevlendirilen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personeli hemşehrimizin durumunu görüştük. Sn Bakan Yardımcımıza ve GENEL Müdürümüze ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz.”Editör: Ahmet Şen