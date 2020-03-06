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Bu haber 06 Mart 2020 10:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Şaşırtan Veri! Hiç evlenmemiş Olanlar Doğu İlleri Başı Çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2019 yılı verilerine göre hiç evlenmeyenlerin oranının doğu illerinde yüksek olduğuna dikkat çekerken, Manisa'nın evli oranı en yüksek 5'inci il olduğunu belirtti.

​Şaşırtan Veri! Hiç evlenmemiş Olanlar Doğu İlleri Başı Çekiyor

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Türkiye’de evli, hiç evlenmemiş ve boşanmış olanların oranlarını açıkladı. Akyol, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2019 yılı sonuçlarına göre ülkemizde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yabancılar hariç 62 milyon 689 bin 647 kişi olduğunu söyledi. Akyol, bu nüfusta evli olanların oranının yüzde 62.8’e tekabül ettiğini, toplamda 39 milyon 398 bin 212 kişi olduğunu, boşanmış olanların oranının yüzde 4.1’e tekabül ettiğini, 2 milyon 553 bin 989 kişi olduğunu belirtti. Eşi vefat etmiş olanların oranının yüzde 5.5’e tekabül ettiğini ve 3 milyon 448 bin 337 kişi olduğunu ifade eden Akyol, hiç evlenmemiş olanların oranının ise yüzde 27.6’ya tekabül ettiğini, toplamda 17 milyon 289 bin 109 kişi olduğunu dile getirdi.



 

Evli olanların oranı en yüksek olan 5 il

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta evli olanların oranı en yüksek olan 5 ile değinen Akyol, “Yüzde 67.2 Çorum, yüzde 66.8 Afyonkarahisar, yüzde 66.8 Ordu, yüzde 66.6 Çankırı ve yüzde 66.5 ile Manisa gelmektedir. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta evli olanların en düşük orana sahip 5 il ise sırasıyla yüzde 49.3 ile Hakkari, yüzde 51.6 ile Şırnak, yüzde 56.1 ile Batman, yüzde 56.5 ile Siirt ve yüzde 56.8 ile Bayburt gelmektedir” diye konuştu.



 

15 Yaş ve Yukarı Yaştaki Boşanma Oranı Nedir?

Akyol, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta boşananların oranı en yüksek olan illere de değindi. İlk 5 ili açıklayan Akyol, “İlk 5 sırasıyla yüzde 7.0 İzmir, yüzde 6.9 Muğla, yüzde 6.4 Antalya, yüzde 5.9 Yalova ve yüzde 5.6 Aydın oluşturmaktadır. Boşanma oranı en az 5 il ise sırasıyla yüzde 0.5 ile Hakkari, yüzde 0.6 ile Bitlis, yüzde 0.6 ile Şırnak, yüzde 0.6 ile Muş ve yüzde 0.7 ile Siirt’tir” dedi.


 

Hiç Evlenmemiş Olanlar Doğuda Başı Çekiyor

Akyol, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta eşi vefat edenlerin oranını ve hiç evlenmemişlerin oranının en yüksek olduğu illeri de şöyle açıkladı:
“Eşi vefat edenlerin oranı en yüksek olan 5 il sırasıyla yüzde 9.3 Kastamonu, yüzde 9.1 Sinop, yüzde 8.8 Giresun, yüzde 8.6 Artvin ve yüzde 8.2 ile Edirne’dir. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta hiç evlenmemiş olanların oranı en yüksek olan 5 il ise sırasıyla yüzde 47.6 Hakkari, yüzde 45.0 Şırnak, yüzde 39.7 Batman, yüzde 39.3 Siirt ve yüzde 38.1 ile Mardin gelmektedir.” 


 

Şanlıurfa Listenin Sonunda Yer Aldı

Evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2019 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,0 iken erkeklerin 27,9 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 28,4 yaş, erkeklerde 31,1 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise kadınlarda 21,9 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,0 yaş ile Şanlıurfa oldu.



Editör: Ahmet Şen 
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