Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Mart 2020 09:15:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Göçmenleri Öldüren Yunan Polisi PKK'lı Kadını Sahte Pasaportla Kampa Ulaştırdı

Yunanistan polisinin ülkelerine girmek isteyen mültecilere ateş edip birçok kişinin ölümüne neden olurken, Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a giden PKK'lı genç kızı alıp Kuzey Irak'taki PKK kamplarına gönderdiği ortaya çıktı.

​Göçmenleri Öldüren Yunan Polisi PKK'lı Kadını Sahte Pasaportla Kampa Ulaştırdı

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölücü faaliyetleri önlemek için yaptıkları ortak çalışması neticesinde terör örgütü PKK’ya bundan bir yıl önce katılan 19 yaşındaki N.Ş. ile irtibata geçildi. Kuzey Irak'taki PKK kamplarına bir yakınının vasıtasıyla katılan ve burada bomba ile silah eğitimi alan genç kız polisin ikna etmesiyle Kuzey Irak'tan Suriye'ye oradan da Türkiye'ye gelerek 9 Ocak’ta polise teslim oldu.



 

Örgüt Üyesi Yunanistan Polisine Gitmemi İstedi

Bir yıldır çocuklarını göremeyen anne ve baba ona kavuşunca sıkı sıkı sarılarak duygusal anlar yaşandı. N.Ş. daha sonra ise emniyete giderek polise ifade verdi. N.Ş.'nin verdiği ifadede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bir akrabasının vasıtasıyla örgüte katılmak için irtibata geçtiğini söylen N.Ş., "4 Şubat 2019 günü Adana’dan İstanbul’a gittim. Aynı gün Edirne’ye geçerek Yunanistan il sınırına kadar giderek kaçakçılar vasıtasıyla Meriç Nehri’ni botla geçtim. Suriye’de bulunan ve telefonla görüştüğüm bir örgüt üyesi Yunanistan polisine gitmemi söyledi" dedi.




 

Sahte Pasaportla Yunanistan’dan PKK’ya Katıldım

Suriye’deki PKK’lının kendisine yapması gerekenleri tek tek anlatarak talimat verdiğini söyleyen N.Ş. ifadesine şöyle devam etti:
"Yunan polisine gidip siyasi suçlu olduğumu söyleyerek teslim olmamı istediler. ‘PKK’ya katılmak için Türkiye’den kaçtığımı, Lavrion kampına gitmek istediğimi söylememi’ istediler. Aldığım bu talimatlar doğrultusunda 5 Şubat 2019 günü Yunan polisine teslim oldum ve bana söylenenleri polise ilettim. Arından Yunan polisi beni polis merkezine götürdü ve orada 3 gün kaldım. Orada Türkiye’den kaçıp Yunanistan’a giden ve konuşmalarından FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının olduklarını anladığım aileler ile Lavrion kampına gittim. Lavrion kampında kalmış olduğumuz evlerin girişlerinde terör örgütleri PKK, DHKP-C ve diğer örgütlerin sözde flama ve bayrakları vardı. Bu örgütsel sözde bayrak ve flamaların dışarıdan herkesin göreceği büyüklükteydi. 15 Şubat 2019’da örgüt mensuplarıyla birlikte Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katıldım. 22 Şubat’ta başkasının adına düzenlenmiş sahte pasaportla Yunanistan’dan havayoluyla Irak’a geçip PKK kamplarına katıldım. Mart ayında Gare alanından Dicle Nehri üzerinden botla Suriye’nin Derik şehrine geçerek YPG’nin asayiş birimine katıldım. 4 ay ideolojik eğitim ile bomba ve silah eğitimi aldım. Benim PKK'ya katılmama bizzat Yunan polisi yardım etti."



 

Yunan Polisinden Terör Örgütüne Çifte Standart

Bu durum, Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açınca, Yunanistan polisinin ülkelerine girmek isteyen mültecilere ateş edip birçok kişinin ölümüne neden olmasını akıllara getirirken, Yunan polisinin nasıl terör örgütüne sahip çıkıp çifte standart uyguladığını ortaya koydu.



 

19 Yaşındaki Teröristin Görüntüsü Şaşırttı

İfadesinin ardından 15 Ocak 2020’de tutuklanan N.Ş.’nin terör örgütü PKK’ya katılmadan önceki çekilen fotoğrafı ile güvenlik güçlerine teslim olduktan sonraki çekilen fotoğrafını görenler hayrete düştü. Kanlı örgüt tarafından kandırılarak saflarına çekilen ve bir yıl boyunca kamplarında yaşayan N.Ş.’nin 19 yaşında olmasına rağmen yüzünün büyük bir değişime uğradığı görüldü. 





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Göçmenleri Öldüren Yunan Polisi PKK'lı Kadını Sahte Pasaportla Kampa Ulaştırdı
​Göçmenleri Öldüren Yunan Polisi PKK'lı Kadını Sahte Pasaportla Kampa Ulaştırdı
Yunanistan polisinin ülkelerine girmek isteyen mültecilere ateş edip birçok kişinin ölümüne neden olurken, Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a giden PKK'lı genç kızı alıp Kuzey Irak'taki PKK kamplarına gönderdiği ortaya çıktı.
​FETÖ'nün Ablası Gülerek Gittiği Adliyede Tutuklandı
​FETÖ'nün Ablası Gülerek Gittiği Adliyede Tutuklandı
Polisin yaptığı operasyonda FETÖ'nün kadın polis ve eşlerinin ablası olduğu öne sürülen kadın gülerek gittiği adliyede tutuklandı.
Bozova'da Kuduz Alarmı: 1 Mahalle Karantinaya Alındı
Bozova'da Kuduz Alarmı: 1 Mahalle Karantinaya Alındı
​3 gün önce Bozova ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde sokak köpekleri Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin'in eşine saldırdıktan bir süre sonra kendiliğinden öldü. Ölen köpekten alınan örnekte kuduz olduğu açıklandı.
Tartıştığı Yengesine Kurşun Yağdırdı ve Ormana Attı
Tartıştığı Yengesine Kurşun Yağdırdı ve Ormana Attı
​Yengesiyle tartışan kayınbirader, pompalı tüfekle ona kurşun yağdırdı.
Urfa Vekili Mecliste CHP'li Vekili Dövdü
Urfa Vekili Mecliste CHP'li Vekili Dövdü
Cumhuriyet Halk Parti’li Milletvekili Engin Özkoç, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti.
​Suriyelilerin Arasına Karışıp Sınırı Geçmek İsteyen Konyalı: Yunanlılar Sıktılar Kafamda 10 Dikiş Var
​Suriyelilerin Arasına Karışıp Sınırı Geçmek İsteyen Konyalı: Yunanlılar Sıktılar Kafamda 10 Dikiş Var
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapılarını Suriyelilere açtı. Suriyelilerle beraber bir çok Türk’ün de sınırı geçmeye çalıştığı sırada başına 10 dikiş atılan Konyalı konuştu; “Küt pat pat sıktılar”
​Film Gibi Dolandırıcılık: Paralar Arabada Gelip Beni Soyun
​Film Gibi Dolandırıcılık: Paralar Arabada Gelip Beni Soyun
Muhasebeci, plan yapıp anlaştığı kişilerle çalıştığı şirketin paralarını kendisinin bulunduğu araçtan çaldırdı. Ankara ve Bursa’da yapılan operasyonla yakalanan 4 kişi tutuklandı.
​67 Yaşındaki Baba Oğlunu Tüfekle Öldürdü
​67 Yaşındaki Baba Oğlunu Tüfekle Öldürdü
67 yaşındaki yaşlı adam, evinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.
​2 Askerimiz Şehit! 6 Askerimiz Yaralı
​2 Askerimiz Şehit! 6 Askerimiz Yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı'nda rejimin açtığı ateş sonucu 2 Mehmetçiğin şehit olduğunu, 6 Mehmetçiğin de yaralandığını açıkladı.
Otomobil TIR'a Ok Gibi Saplandı: 2 Ölü
Otomobil TIR'a Ok Gibi Saplandı: 2 Ölü
​Seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Suriye Sınırında Olağanüstü Helikopter Hareketliliği Yaşandı
Suriye Sınırında Olağanüstü Helikopter Hareketliliği Yaşandı
​Türkiye Suriye sınır hattında olağanüstü bir helikopter hareketliliği yaşandı.
Urfaspor’un Efsane Amigosu Eyüp Güner Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Urfaspor’un Efsane Amigosu Eyüp Güner Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
35 yıldır Şanlıurfaspor’un amigoluğunu yapan Eyüp Güner, yönetime ve Urfaspor’u görmezden gelenlere açtı ağzını yumdu gözünü.
OSB Duyurdu: Şanlıurfa'da Su Kesintisi Olacak
OSB Duyurdu: Şanlıurfa'da Su Kesintisi Olacak
​Şanlıurfalı Vekilller’den İl Dışında Görevlendirilen Çalışanlar için Görüşme
​Şanlıurfalı Vekilller’den İl Dışında Görevlendirilen Çalışanlar için Görüşme
​Şaşırtan Veri! Hiç evlenmemiş Olanlar Doğu İlleri Başı Çekiyor
​Şaşırtan Veri! Hiç evlenmemiş Olanlar Doğu İlleri Başı Çekiyor
​Göçmenleri Öldüren Yunan Polisi PKK'lı Kadını Sahte Pasaportla Kampa Ulaştırdı
​Göçmenleri Öldüren Yunan Polisi PKK'lı Kadını Sahte Pasaportla Kampa Ulaştırdı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:23
Güneş
06:42
Öğle
12:41
İkindi
15:56
Akşam
18:30
Yatsı
19:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿