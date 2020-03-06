​Milletvekili Corona Virüsüne Yakalandı

Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsüne yakalanan milletvekili tedavi altına alındı. İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın da yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin coronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından açıklanan resmi rakamlara göre İran'da coronavirüsüne yakalanan milletvekili sayısı 24 oldu.Editör: Ahmet Şen