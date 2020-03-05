​Şanlıurfa’da İlk Defa Yapılan Ameliyat Başarılı Geçti

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İleri Evre Boyun Metastazlı Kanser Hastasına, Kulak Burun Boğaz Doktorları tarafından Şanlıurfa’da ilk defa Revizyon Çift Taraflı Boyun Diseksiyonu ameliyatı başarıyla uygulandı.Yaklaşık 2 yıl önce Tiroid Papiller ca (guatr kanseri) nedeniyle Suriye de, Tiroidektomi ve boyun diseksiyonu ameliyatı yapılan hasta, boynunda çift taraflı yaygın lenf nodu metastazları şikâyetiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası Kulak Burun Boğaz Polikliniğine müracaat etti.Burada Op. Dr. Semih AK ve Dr. Öğr. Üyesi M. Erkan KAPLAMA tarafından muayene edildikten sonra Endokrinoloji kliniğiyle yapılan konsültasyonlar neticesinde hastada yaygın boyun metastazlarına yönelik çift taraflı boyun diseksiyonu yapılmasına karar verildi.“Hasta ve hasta yakınlarıyla riskleri konuşarak bu yüksek riskli ameliyatı gerçekleştirdik.” Diyen Erkan KAPLAMA “Hastaya bilateral fonksiyonel boyun diseksiyonu yaparak boynundaki malign ve malignleşme potansiyeli olan onlarca lenf nodu çıkartıldı. Amacımız, bu tür ameliyatların ilimizde yapıldığını ve böyle rahatsızlığı olan vatandaşların rahatlıkla hastanemize gelerek ameliyat olabileceklerini duyurmakla beraber,hastalarımızın sağlığı için tüm çalışanlar olarak var gücümüzle hizmete devam edeceğiz” dedieditör: Ahmet Şen