Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Bu Gece Yarısı 00:01'de Ateşkes Yürürlüğe Girecektir

Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından sona erdi. İki lider görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.İdlib zirvesinde karar açıklanıyor.Putin: "Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız"Putin: "Astana formatındaki çalışmaları devam ettirme niyetindeyiz "Putin: “İdlib'deki gergin ve hassas durumu ele aldık. Suriye meselesindeki kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlarda uzlaşabilmeyi başarıyorduk, bugün de öyle oldu." dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin: “Görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandı. Bugün ülkelerimizin Astana formatı çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmesini bir kez daha teyit ediyoruz.”Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile benzer ve farklı görüşte olduğumuz konuları ele aldık.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasının birinci sorumlusu rejimdir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu bölgede yaşanan 4 milyon insanın terörist ilan edilerek havadan ve karadan vurulmasını kabul edemeyiz. İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz olmuştur.”Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece yarısı 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecektir"