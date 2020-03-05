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Bu haber 05 Mart 2020 20:37:55 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Bu Gece Yarısı 00:01'de Ateşkes Yürürlüğe Girecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Bu Gece Yarısı 00:01'de Ateşkes Yürürlüğe Girecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Bu Gece Yarısı 00:01'de Ateşkes Yürürlüğe Girecektir

Moskova'da Erdoğan ve Putin başkanlığında yapılan İdlib zirvesi, 5 saat 40 dakikalık görüşmenin ardından sona erdi. İki lider görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.
İdlib zirvesinde karar açıklanıyor.

Putin: "Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız"

 Putin: "Astana formatındaki çalışmaları devam ettirme niyetindeyiz "

Putin: “İdlib'deki gergin ve hassas durumu ele aldık. Suriye meselesindeki kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlarda uzlaşabilmeyi başarıyorduk, bugün de öyle oldu." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandı. Bugün ülkelerimizin Astana formatı çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmesini bir kez daha teyit ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile benzer ve farklı görüşte olduğumuz konuları ele aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasının birinci sorumlusu rejimdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu bölgede yaşanan 4 milyon insanın terörist ilan edilerek havadan ve karadan vurulmasını kabul edemeyiz. İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz olmuştur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece yarısı 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecektir"
 
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Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Bu Gece Yarısı 00:01'de Ateşkes Yürürlüğe Girecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Bu Gece Yarısı 00:01'de Ateşkes Yürürlüğe Girecektir
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