​Engin Özkoç'a Yumruk Atan Ak Partili Yıldız'ın Eli 3 Yerden Kırılmış

Engin Özkoç'a Yumruk Atan Ak Partili Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Eli 3 Yerden Kırıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önceki gün yaşanan tekmeli tokatlı kavgada CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın eli 3 yerden kırılmış.
TBMM'de meydana gelen ve ortalığı savaş alanına çeviren kavga sırasında Engin Özkoç'a yumruk atmaya çalışan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde 3 kırık tespit edildiği belirtildi. Vekil Yıldız, ameliyata alındı.
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