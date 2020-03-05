Bozova'da Kuduz Alarmı: 1 Mahalle Karantinaya Alındı

Ne olmuştu?

3 gün önce Bozova ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde sokak köpekleri Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin'in eşine saldırdıktan bir süre sonra kendiliğinden öldü. Ölen köpekten alınan örnekte kuduz olduğu açıklandı.Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin, eşine saldıran köpekten alınan sonuçtan köpeğin kuduz olduğu belli olduğunu belirterek şunları kaydetti, “Bütün Dutluca mahallesinin dikkatine bundan 3 gün önce hanımıma saldıran köpeğin Adana’daki otopsi sonucu köpeğin kuduz çıktığı tarafımıza bildirildi. Yarın mahalleye ekipler gelecek tüm sahipli hayvanları inek veya köpek olsun kimse dışarı bırakmasın. Hepsini aşı yapacaklar mahalleyi karantinaya alacaklar” dedi.Kırsal Dutluca Mahallesinde başıboş köpekler Dutluca muhtarı Nihat Şahin’ın eşine saldırdı. Muhtarın eşini kolundan ve ayağından ısıran it bir süre yerde hareketsiz cansız kaldı ardından oradan geçen iki kişiye daha saldırdı başarısız kalan köpek yere yığılarak can verdi. Bozova Belediyesi olay yerine gelerek köpekten bir parça alarak Adana’ya kuduz araştırması için gönderdi. Daha sonra köpeğin bedeni açılan çukura gömüldü.