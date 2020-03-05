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Bu haber 05 Mart 2020 19:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Üniversitesi’nde Bahar Kalkanı Şehitlerine Hatimler Bağışlandı

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Bahar Kalkanı Şehitlerini Yâd Ediyorum” programı düzenlendi.

​Harran Üniversitesi’nde Bahar Kalkanı Şehitlerine Hatimler Bağışlandı

Osmanbey Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Öğretim Görevlisi Mehmet Haşim Aksu’nun Kuran tilavetiyle başlayan program, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar’ın açış konuşmasıyla devam etti.

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde şehitliğin önemine, yüceliğine vurgu yaptığını ve Hz. Peygamber’in hadislerinde şehitleri övdüğünü ve onların yüceliğini bizlere bildirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Celil Abuzar; ‘Şehitlik, Allah katında en yüksek makamlardan biridir. Şehitlerin günahlarının af edileceği hatta sevdiklerinden yetmiş kişiye şefaat etme yetkisi verileceğine dair rivayetler vardır. Şehitler bizim çocuklarımız yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan ulvi şahsiyetlerdir. Bu aynı zamanda nasip işidir. Mesela büyük komutan Halid b. Velid, ölüm yatağında iken kendisine şehitlik nasip olmadığı için ağlamış ve ömrüm savaş meydanlarında geçti ama yatakta ölüyorum diyerek hayıflanmıştır.

Şehitliğe Önem veren Bir Yapımız Var


Milletimiz de şehitliğe ve şehitlere büyük değer verir. Biz de “Kınalı kuzu” kavramı vardır. Tarih boyunca annelerimiz çocuklarını askere gönderirken adeta bir gelin gibi ellerini kınalayarak göndermişler.
Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Anadolu’nun her karış toprağında kınalı kuzuların kanı vardır. Süleyman Şah’tan Alparslan’a ve Kurtuluş Savaşına varana kadar bu topraklar şehit kanları ile sulanmış ve bize Vatan kılınmıştır. Bu toprakların kıymetini bilelim.

Bugün de askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz vatanımızın milletimizin selameti için, mazlumların gözünün yaşının dinmesi için mücadele ediyorlar. Şu an Bahar Kalkanı Harekâtı devam ediyor. Şehitlerimiz var. Rabbim başta bu harekatta olmak üzere vatanımız için devletimizin bekası için milletimizin selameti için şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Onlara minnettarız” diye konuştu. Program, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Aziz Şehitlerimiz için okudukları hatimlerin duasının, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Gökçe tarafından bağışlanmasıyla sona erdi.


Editör: Ahmet Şen
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