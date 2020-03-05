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Bu haber 05 Mart 2020 18:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Belediyesi Hizmetleri Artarak Devam Ediyor

Harran belediyesi, mevcut araç parkı günün ihtiyaçlarına cevap veremediği için imambakır mahallesinde yeni garaj inşasına başlamıştı. İnşası ve donanımları tamamlanan yeni garaj hizmete açıldı.

​Harran Belediyesi Hizmetleri Artarak Devam Ediyor

Harran belediyesi, mevcut araç parkı günün ihtiyaçlarına cevap veremediği için imambakır mahallesinde yeni garaj inşasına başlamıştı. İnşası ve donanımları tamamlanan yeni garaj hizmete açıldı. 8 bin metrekare alanda Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne ev sahipliği yapacak olan garaj, araç makine parkı ve bakım onarım hizmetlerinde kullanılacak.
 
Harran Belediye başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada; Göreve geldiğimiz 11 ay süre içinde ilk olarak kurumsal kimliğimizi değiştirdik. Parklarda duvarları kaldırarak 500’e yakın palmiye ağacı diktik. Hayati Harrani Cami ve türbesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını bitirerek mezarlığın temizliğini yaptık. Hz. Yakup kuyusunda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yaptık. İlçemize tarihi otağ restaurant kazandırdık. Belediyemiz için 8 bin metrekarelik alanda yeni garaj yaptık. Bütün enerjimizle Harran’ımız daha yaşanılır daha güzel olması için gece gündüz demeden çalıştık. Eğitim, kültür ve sağlıkta yeni adımlar attık. Belediye hizmet binamızı yenileyerek kapılarını vatandaşlarımız için sonuna kadar açtık. Yeni araç parkımız ilçemize hayırlı olsun. Dedi.
 
Editör: Ahmet Şen
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