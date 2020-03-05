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Bu haber 05 Mart 2020 17:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye, Baharla Birlikte Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için çalışmalara hız verdi. Ekipler merkezde İmam Bakır, kırsalda ise Keremli ve Güçlü mahallelerinde çalışmalarını sürdürürken, Perşembe’de de çalışmaları tamamladı.

Haliliye, Baharla Birlikte Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi

 Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için çalışmalara hız verdi. Ekipler merkezde İmam Bakır, kırsalda ise Keremli ve Güçlü mahallelerinde çalışmalarını sürdürürken, Perşembe’de de çalışmaları tamamladı.
 
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, merkezde İmam Bakır Mahallesi, kırsalda da Keremli ve Güçlü mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarını yürütürken, Perşembe Mahallesinde de çalışmalar tamamlanarak yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.
 
Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz Haliliye Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Perşembe Mahalle Muhtarı İbrahim Felhan ve mahalle sakinleri de Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, mahallelerine yapılan yollardan dolayı Başkan Canpolat’a teşekkür etti.
 
Öte yandan ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.


Editör : Ahmet Şen
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Haliliye, Baharla Birlikte Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi
Haliliye, Baharla Birlikte Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için çalışmalara hız verdi. Ekipler merkezde İmam Bakır, kırsalda ise Keremli ve Güçlü mahallelerinde çalışmalarını sürdürürken, Perşembe’de de çalışmaları tamamladı.
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