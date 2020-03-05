Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye’de Muhtarlar İle Bir Araya Geldi

Dicle Elektrik, muhtar buluşmalarını sürdürüyor

Muhtarlar Dicle Elektrik’e teşekkür etti

Ziyaretler, yatırımlarda yol gösterici oluyor

Müşteri memnuniyetini artırmak için çalışan Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki illerde halkın temsilcisi konumunda bulunan muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Şirket yetkilileri bu kez Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde bulunan t6 mahallenin muhtarı ile bir araya gelerek, vatandaşların şirketten beklentilerinin yanında öneri ve şikayetlerini dinledi.Şanlıurfa’daki muhtar ziyaretlerini Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı gerçekleştirdi. İlk olarak merkez Eyyübiye ilçesindeki Asya mahallesine giden Arpacı, muhtar Mehmet Çağan’ı burada ziyaret ederek bir süre görüştü. Çağan ile birlikte mahalleyi de dolaşan Arpacı, daha sonra yine merkezde bulunan Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi Muhtarı İmam Deniz ile görüştü. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinleyen İl Müdür Yardımcısı, muhtar Deniz ile birlikte yapımı tamamlanan ve 100 konutun yararlanacağı 400 KVA gücündeki trafoyu yerinde inceledi. Trafo yatırımından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı İmam Deniz, Arpacı’nın şahsında Dicle Elektrik’e teşekkür etti.Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, daha sonra merkez Karaköprü ilçesine bağlı Kızılburç Mahalle Muhtarı Mahmut Akbaş, Ayanlar Mahalle Muhtarı Avni Yetim, Göbekli Mahalle Muhtarı Hüseyin Akgöbek ve Yoğunburç Mahalle Muhtarı Osman Kırmızı’yı ziyaret etti. Arpacı, muhtarların ilettikleri sorunların yanında istek ve önerileriyle ilgili olarak da notlar aldı. Mahalle muhtarları da kendilerine karşı gösterilen ilgi ve hassasiyetten dolayı mahalle sakinleri adına Dicle Elektrik’e teşekkür ettiler.Şanlıurfa’da muhtar ziyaretlerini bundan sonra da düzenli biçimde sürdüreceklerini belirten Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdür Yardımcısı Arpacı, ziyaret ettiği muhtarlardan trafo kapasitelerinin artırılması, bakım onarım ve aydınlatmaların iyileştirilmesine yönelik taleplerin geldiğini söyledi.Bölgenin enerji şirketi olarak tüketicilere en iyi nasıl hizmet edebileceklerinin arayışı içerisinde olduklarını kaydeden Arpacı, “Şirket olarak daha iyi hizmet için muhtarlarla irtibatımızı hiç kesmedik. İster merkezde, ister kırsalda olsun muhtarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Gittiğimiz mahallelerde halkın istek, şikayet ve taleplerini onların temsilcisi konumundaki muhtarlardan dinliyoruz. İletilen sorunların çözümü için özel çaba harcıyoruz. Bize iletilen talep ve öneriler ise yatırımlarımız açısından yol gösterici oluyor.” dedi.Editör: Ahmet Şen