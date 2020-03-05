CHP Genel Merkezinden Urfa'ya Heyet Geliyor

Bu haber 05 Mart 2020 14:33:18 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri heyeti, bir dizi temas ve programlara katılmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine 24 ilde çalışma yapıp rapor hazırlayan milletvekili heyetleri, çalışmalarını bölgede etkili sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri üzerinde yoğunlaştırmalarını istedi. Heyetler Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat’ta incelemelerde bulunacağı öğrenildi.