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Bu haber 05 Mart 2020 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Meterolojiden Şanlıurfa İçin Son Dakika Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz aşınıma karşı uyarıda bulundu.

​Meterolojiden Şanlıurfa İçin Son Dakika Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz aşınıma karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatleri ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, ve çevrelerinde toz taşınımının etkili olması beklendiği açıklandı.

Toz aşınımına bağlı olarak meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Astım ve KOAH gibi kalıtsal hastalıkları olan vatandaşların mümkün oldukça dışarı çıkmaması için uyarıldı.


Editör: Ahmet Şen
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