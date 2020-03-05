​Türkiye Düşmanı Prens Virüs Kaptı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan coronavirüs nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayısı da artıyor. Sın teşhisler ile vaka 27'ye yükseldi.İsrail basınında çıkan son dakika haberlerinde BAE ile ilgili çarpıcı bir iddiaya yer verildi.İddialara göre BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e coronavirüs teşhisi konulduğunu öne sürdü. Yazılan iddialara göre Prens Zayed, başkanlık sarayında karantina altına alındı. Virüsün, BAE'li prense, sarayda görevli Filipinli bir çalışandan bulaştığı belirtildi.Editör: Ahmet Şen