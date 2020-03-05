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Bu haber 05 Mart 2020 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Sınır Kapılarını Göçmenlere Açtık, AB Hopladı, Anladık

Ak Parti Şanlıurfa Miletvekili Halil Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’yi sert bir eleştirdi.

​Sınır Kapılarını Göçmenlere Açtık, AB Hopladı, Anladık

Ak Parti Şanlıurfa  Miletvekili Halil Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’yi sert bir eleştirdi. CHP’ye FETÖ ve Dış mihrakların yön verdiğini söyleyen Halil Özcan, “Ah be CHP!, Şimdi ne haldesin,  Hangi ellerdesin.. Ah be CHP!, Kurucun Gazi Mustafa Kemal Atatürk iken, Yön vericin FETÖ ve Dış mihraklar olmuş. Ah değil aslında vah demek gerek bu acı tabloya.” dedi.

Halil Özcan CHP’yi şu cümleler ile eleştirdi;


Ah be CHP!, Şimdi ne haldesin,  Hangi ellerdesin.. Ah be CHP!, Kurucun Gazi Mustafa Kemal Atatürk iken, Yön vericin FETÖ ve Dış mihraklar olmuş. Ah değil aslında vah demek gerek bu acı tabloya. Hain ve işbirlikçiler içerideyse kapı kilit tutmaz derler. Lakin kimse tasalanmasın, yeisse kapılmasın; bu aziz millet ve onun güçlü iradesi hain ve işbirlikçileri o kapının dışına düşmanlarıyla birlikte atıp kilidi güvenle kitlemeye muktedirdir.



Çatlasalar da, Patlasalar da, Yırtınsalar da, Dış mihraklara maşa, Hainlerle yoldaş olsalar da, Kazanan yine millet ve devlet olacaktır. Bunu en iyi bilen aslında CHP’nin ta kendisidir. Lakin yular işbirlikçilerin ve hain odakların elinde olunca CHP bile bile lades demektedir.

Bir CHP düşünün ki; Mustafa Kemal’in daha fazla demokrasi hayaline altyapı olsun diye kurulsun. Bir CHP daha düşünün ki; bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yoldaş olsun, Bir başka terör örgütü FETÖ’nün savunucusu ve sözcüsü olsun, Yine bir başka CHP daha düşünün ki; Ülke milli mücadele verirken düşmanlarımıza soluk vermek adına milli birlik ve beraberliğimize destek sunacağına milli iradenin tecelliyatı Gazi Meclisimiz TBMM’de birliğimize kurşun sıksın…
 

O yüzden çok görmeyin olanı biteni


O yüzden çok görmeyin olanı biteni. Engin Özkoç denen zevatın ağzında salyalarla Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımıza saldırmasının emredicileri yukarıdaki hain işbirlikçilerdir. Çok görmeyin olanı biteni; CHP sütünün hükmünü yerine getirerek yine milletine rağmen milletini karşısına alarak hainlerle saf tutup adına siyaset deyip karanlık yoluna devam ediyor.

Hainliğin odak noktasına oturmuş bir CHP’den daha neler göreceğiz neler. Yazıklar olsun.. Tek kelime ile Allah ıslah etsin. Teşekkürler büyük Liderim, Teşekkürler güçlü önderim, Teşekkürler Başkomutanım,  Teşekkürler Cumhurbaşkanım, Teşekkürler Ümmeti Muhammedin umudu, Var ol Recep Tayyip Erdoğan…
 

Terör Örgütü Vurgusu Yaptı


Sen Dünyayı öyle bir titrettin ki; Burnundan kıl aldırmayan Avrupa Birliği kapılar açılınca tutuştu. Sen Dünyayı öyle bir titrettin ki; Esad ve rejim güçlerine bir vurdun sesi Rusya’dan geldi.  Sen Dünyayı öyle bir titrettin ki; PKK, PYD, YPG’ye vurdukça sesi ABD, İsrail’den geldi. Sen Dünyayı öyle bir titrettin ki; CHP bile hopladı hainlerle işbirliğini açık etti.  Sayın Cumhurbaşkanım Büyük Türkiye yolunda ülkemize ayar vermeye kalkanlara verdiğin o güçlü mesajların sonuna kadar arkasındayız. Yine sözde haritalar ve sözde devletçikler kurma hayalinde olanları bozguna uğratışında sonuna kadar yanındayız.

Yine hainlere maşa olanlara karşı milletinle bir olup attığın her tokada güç olmak için beraberiz. Kaba bir tabirle it ürüyecek, kervanımız yürüyecek. Bu kutlu yolda ne düşman odaklar, ne de onlara maşa olanlar bizleri yolumuzdan alı koyamayacak. Sayın Cumhurbaşkanım,  Sen yeter ki yürü, Sen yürü millet yürüyor ardından.
 
 
Editör: Ahmet Şen
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